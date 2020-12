De l'action à prévoir chez l'Impact

Le magasinage de l’Impact de Montréal est loin d’être fini et il faut s’attendre à voir le directeur sportif Olivier Renard se montrer actif dans les semaines à venir.

C’est du moins l’opinion de l’analyste des matchs du Bleu-Blanc-Noir à la chaîne TVA Sports, Vincent Destouches, qui est revenu dans un texte questions-réponses sur l’année 2020 de l’équipe et celle qui s’en vient. Selon lui, les progrès réalisés au cours des derniers mois ont permis de poser des bases intéressantes pour 2021.

«Le mercato n’est clairement pas fini. Je pense qu’il va falloir entre trois et cinq joueurs pour boucher les trous et rendre le club plus compétitif. En ce moment, je trouve qu’on a besoin d’un "grand frère" en défense. Il y a déjà quatre ou cinq défenseurs centraux, mais ça reste jeune dans ce secteur... Rod Fanni était ce grand frère. Maintenant, ça peut être quelqu’un d’autre, comme Laurent Ciman. Ce serait très intéressant, mais dans un rôle très précis. À voir», a-t-il indiqué.

L’attaque

Toutefois, plusieurs croient que l’organisation doit améliorer ses actifs sur une facette en particulier.

«Mais ce qui intéresse tout le monde, c’est le volet offensif. L’an dernier, l’Impact a eu une bonne attaque : presque toute l’année, ils étaient dans le top 3 de l’Est. Ça ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas se renforcer, au contraire. Personnellement, j’ai un peu peur sur les ailes. Il y a Lassi Lappalainen, Ballou Tabla, Sean Rea et Jean-Aniel Assi. Je trouve ça mince et je pense que c’est là qu’il faut renforcer», a commenté Destouches.

«Maintenant, la question est aussi : où voit-on [Romell] Quioto? On dit que Quioto dépanne aux avant-postes, mais je pense qu’il fait plus que ça. C’est un super attaquant, et après un an à cette position, il apporte une garantie. Je serais très à l’aise de le voir encore devant pour commencer la saison 2021, et que l’Impact aille recruter un joueur super intéressant sur les ailes plutôt qu’un attaquant. L’Impact est dans une situation où il doit faire des choix stratégiques.»