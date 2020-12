De vraies prouesses pour Sépaq Anticosti, et plus

Photo courtoisie, Karl Tremblay En mars dernier, alors que la pandémie débutait, un de mes meilleurs amis, qui partageait l’amour de la nature depuis plus de 35 ans, est décédé subitement. Adolfo Bernardo, bien connu dans le monde de la restauration, était un ami fidèle, toujours capable d’aider, et un être humain extraordinaire. Il est ce genre d’ami que l’on peut compter sur les doigts d’une seule main. Nous avons possédé ensemble un camp de pêche durant plus de 30 ans. Mes aventures de pêche ont été bien vides sans toi en 2020, mon ami Adolfo.