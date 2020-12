Des Québécois expatriés fêteront Noël sans leur famille

Des Québécois expatriés habitués à rentrer dans la Belle Province pour les Fêtes ne pourront pas revenir voir leur famille cette année, et pour certains, présenter leur nouveau bébé à leurs proches, à cause de la pandémie.

« Ça fait maintenant neuf ans que je vis à Dublin, en Irlande, et c’est la première fois depuis mon arrivée là-bas que je ne pourrai pas venir voir ma famille. Je voulais en plus leur présenter mon bébé, Olivia, qui a 6 mois », raconte Andrea Waide, 33 ans, originaire de Montréal.

Entre la quarantaine imposée par le gouvernement du Canada à tous les voyageurs qui viennent au pays et les interdictions de rassemblements pour Noël faites par Québec, plusieurs expatriés ont sacrifié leur désir de passer les Fêtes avec leurs proches. « C’était déjà difficile de venir parce qu’il faudrait prendre plus d’un mois pour respecter les deux quarantaines [celle du Québec et celle de l’Irlande]. Mais là, avec les rassemblements interdits, c’est impossible », déplore Mme Waide.

Celle-ci apportera donc une touche québécoise à son souper de Noël avec la famille de son conjoint irlandais.

Difficile pour le moral

Pour Eugénie Pettygrew-Leydier, 31 ans, qui vit à Manille, aux Philippines, depuis six ans, la distance se ressent de plus en plus.

« Je n’ai jamais vraiment eu le mal du pays, mais là, on sent qu’on est loin, on se sent isolé, décalé, [qu’on n’est] plus libre de pouvoir retourner dans son pays », explique celle qui aurait aimé présenter sa fille de 3 mois en personne à sa famille.

Thalie St-Cyr, qui vit à Aix-en-Provence depuis trois ans, abonde dans le même sens. Depuis que la femme de 29 ans a quitté Gatineau, en Outaouais, pour le sud de la France, son retour pour les Fêtes de fin d’année a toujours été « non négociable », mais la COVID-19 a changé la donne.

L’exemple de l’Alberta

« S’il n’y avait pas eu les quarantaines obligatoires, peu importe le prix, je serais venue avec mon conjoint et sa fille, et on aurait passé des tests s’il le fallait. En fait, on attend que le Québec fasse comme l’Alberta­­­ et qu’on puisse passer un test, [et] un second six jours plus tard, pour pouvoir venir, au lieu des deux semaines d’isolement », explique celle qui fera goûter la traditionnelle tourtière québécoise à ses beaux-­parents français.

Pour ces expatriés, être loin des leurs proches pendant les Fêtes est difficile.

« Pour le moment, j’essaie de ne pas trop y penser. Mais je sais que plus ça va approcher, plus je vais être émotive. Honnêtement, je m’attends même à pleurer à cause de ça », souligne Mme St-Cyr.

Noël virtuel

Alors c’est sur les plateformes de vidéoconférence que les rassemblements se feront, question de passer quand même un petit moment avec leurs proches qui demeurent au Québec.

« On skype déjà plusieurs fois par semaine nos familles, en France et au Québec, donc c’est sûr que pour Noël on va faire la même chose avec toute la famille, dit Mme Pettygrew-Leydier. Ce sera vraiment une première parce que je suis toujours rentrée. »

Ce sera aussi l’occasion pour elle et son conjoint Mikio de présenter, par le truchement de la caméra, leur petite fille de 3 mois, Alisa Rose.