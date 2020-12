Fin de siècle en pleine révolution

Après le succès retentissant de son roman précédent, Bakhita, l’écrivaine française Véronique Olmi s’est plongée dans ses souvenirs de jeune fille à Aix-en-Provence, pour écrire un nouveau roman extrêmement puissant, Les évasions particulières. Évoquant les années 1970 et ses combats, Véronique Olmi raconte la traversée d’une fin de siècle où l’esprit révolutionnaire s’empare de ceux et celles qui, jusque là, n’avaient pas voix au chapitre : les jeunes et les femmes.

À travers le personnage d’Hélène, petite fille de 11 ans, c’est toute une époque qui revit, entre deux mondes puisqu’elle passe l’année scolaire à Aix-en-Provence avec sa famille, et ses vacances à Neuilly-sur-Seine avec son oncle et sa tante. Deux univers et le choc des mentalités.

Pour son précédent roman, Bakhita, Véronique a reçu un prix à Aix-en-Provence. « Dans le discours de remerciement, j’étais émue que ce soit dans ma ville et j’ai parlé de ce que c’était, d’être adolescente dans cette ville », commente-t-elle.

« J’ai dit qu’on ne voyait pas la mixité, qu’on ne voyait pas les garçons, et ça me semble très loin et très fou. Après, ça m’a trotté dans la tête. »

Véronique Olmi s’est replongée dans ses années d’adolescence, à Aix-en-Provence. « C’était très loin de Paris. Il n’y a pratiquement pas de téléphone. Il n’y avait pas de téléphone portable. En même temps, c’est une ville qui a vécu les grands événements par rapport à la libération de la femme. Et je me suis dit : tiens, ce serait intéressant de décrire comment des gens qui ne sont pas du tout convaincus vont, petit à petit, être influencés par ce qui se passe. »

Les retentissements

Véronique Olmi a beaucoup aimé se replonger dans les années 1970 pour écrire cet excellent roman, mené de main de maître.

Elle a choisi de travailler sur les retentissements, sur la lente évolution d’une société, « par écho, par rejet, par des hommes et des femmes symboliques. Comment, petit à petit, on ouvre les yeux et on se rend compte que la vie est plus vaste que ce qu’on nous a présenté. »

Véronique Olmi considère que ces années étaient très intéressantes. « Je suis née en 1962. Aucun des personnages n’a exactement mon âge, et il y a des choses que je décris que je n’ai pas vécues. Je n’étais pas à l’enterrement de Sartre. Mais grâce au livre, j’ai pu les vivre. »

La mixité

La question de la mixité l’a beaucoup touchée. « On se demandait quand est‐ce qu’on allait découvrir l’autre moitié de l’humanité, quand même ! » Elle écrit que des surveillants, à l’époque, écrivaient sur un tableau le nom des filles qui avaient été vues en ville avec des garçons.

« Ça, je ne l’ai pas connu, mais j’ai deux sœurs plus âgées que moi et ce sont elles qui me l’ont raconté. Et ça allait beaucoup plus loin. Je n’ai pas voulu le mettre dans le livre, mais elles m’ont dit qu’une fille s’était suicidée. »

Le ventre des femmes

Le ventre des femmes de ce roman écrit sur deux ans, note-t-elle, représente le fil conducteur du roman. « Je n’avais jamais compris à quel point le ventre des femmes appartenait à l’État, à l’Église et à l’armée. En France, on a eu le régime de Vichy, avec la pénalisation de l’avortement, avec l’interdiction pénale de promouvoir la contraception. »

Ça l’a beaucoup marquée. « Les femmes faisaient l’amour, terrorisées à l’idée d’avoir un enfant. » Aujourd’hui, à la lumière de ce qu’elle observe dans la société, son constat est clair : il y a encore du chemin à faire. « Il faut légiférer contre les dérives du web. Absolument. »

Véronique Olmi est née à Nice et vit à Paris.

Comédienne, romancière et dramaturge, elle est l’autrice de nombreux best-sellers, dont Bords de mer et Cet été-là .

Son treizième roman, Bakhita, a connu un succès retentissant, en France comme à l’étranger.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Hélène arrivait d’un autre monde. Elle rentrait chez elle avec sa valise et son nouveau ciré rouge, chapeau de pluie assorti, elle était différente et voyante. Elle aimait porter ce ciré, le bruit empesé que faisait le tissu quand elle s’asseyait, son odeur un peu âpre et chimique, son rouge lumineux. Il la protégeait de la pluie quand elle vivait à Neuilly chez son oncle, du mistral lorsqu’elle revenait vivre à Aix-en-Provence chez son père. C’était la fin de l’été 1970, elle faisait ces allers et retours depuis plus de huit ans maintenant, le luxe à Neuilly, la simplicité à Aix, et elle vivait cette situation sans poser de questions. Elle s’adaptait. C’était une enfant de onze ans. »