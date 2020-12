Henrik Lundqvist: le DG explique ce qui s’est passé

Le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a discuté avec les journalistes pour la première fois en plus de deux mois, mercredi, et il en a profité pour donner quelques détails concernant le forfait inattendu du vétéran gardien Henrik Lundqvist en 2020-2021.

Ayant signé un contrat à titre de joueur autonome, l’ancien des Rangers de New York a dû renoncer à la prochaine campagne en raison d’un problème cardiaque. Ce fut évidemment une décision qui a pris de court sa nouvelle organisation, qui croyait bien avoir fait une bonne affaire. D’ailleurs, le Suédois avait déjà présenté son nouvel équipement – masque compris – et pris part à un entraînement informel.

«C’est un examen de routine qui s’est transformé en quelque chose du genre : "bien, il faudrait fouiller davantage ce qui se passe avec toi", a admis le DG par le biais de propos rapportés par le site The Athletic. Henrik a reçu davantage d’informations sur son état et sur les développements à suivre, ainsi que les risques encourus. Évidemment, nous étions excités de l’embaucher et de le voir débarquer ici. Ça semblait la combinaison parfaite pour les deux parties et tout le monde dans l’organisation, tout comme sa famille.»

«Donc, on s’est assuré de voir où il en était physiquement et le niveau de risque n’était pas acceptable pour lui et ses proches. C’est malheureux, a-t-il ajouté. Les résultats médicaux sont bons, [...] mais il reste que tous sont déçus de ne pouvoir regarder ce qu’on aurait fait avec lui dans la formation.»

Samsonov aura de la pression

Maintenant, il faudra surveiller de près la situation devant le filet des Capitals, qui s’attendent à voir Ilya Samsonov en pleine forme lorsque le camp d’entraînement s’amorcera le 3 janvier. Le Russe de 23 ans a manqué les séries à cause d’une blessure au haut du corps.

«Il a été avec nous, en fait, le groupe principal de joueurs, durant les six dernières semaines. Tout semble en ordre. Il est en contrôle de son temps de glace et on croit qu’il sera prêt à temps. [...] Côté performance, il se trouve sur la bonne voie. Oui, il a quelque chose à prouver à tous. Jusqu’ici, il a prouvé qu’il peut être en maîtrise de ses moyens. Ce sera un pas de plus pour lui, car c’est différent quand vous êtes le gars pouvant faire la différence. Il ne se retrouvera pas derrière un autre gardien. Il est compétitif et possède des habiletés. Son mental est bon, tout est là.»

Pour ce qui est de son adjoint potentiel, toutes les cartes sont sur la table. Washington compte dans ses effectifs Vitek Vanecek, Pheonix Copley et Zachary Fucale.

«Nous ferons le nécessaire selon les joueurs qui sont ici. Si, à l’extérieur, il y a quelqu’un pouvant bien cadrer chez nous, qui a de l’expérience et qui est disposé à assumer un rôle précis, nous serons prêts à aller le chercher. Nous sommes ouverts à cela, mais nous apprécions ce que nous avons», a dit MacLellan.