Joie, plaisirs et petites douceurs

Noël ! Soyez rassuré.e.s si la joie du temps des Fêtes peine à se glisser dans votre cœur, cette période incertaine influe beaucoup sur l’humeur, la motivation ainsi que la capacité à éprouver du plaisir. Même dans l’intimité, les instants parsemés de légèreté peuvent se faire rares. Il est donc naturel que la vie sensuelle en subisse les soubresauts et peine ainsi à se relever. Saviez-vous que certaines astuces, en apparence toutes tranquilles, peuvent en réalité contribuer à réveiller ce chatouillement interne tant désiré ?

Cette combinaison gagnante

Le bonheur, la joie, cet élan à ressentir ce qui fait du bien et qui est porteur, peut sembler bien lointain dans un contexte comme celui-ci. Or, c’est justement en période de crise que peuvent émerger ces désirs de créer une oasis de paix et de douceur. Un espace où il fait bon calmer l’esprit, apaiser le corps et récompenser le cœur. Martin Seligman, un pionnier de la psychologie positive dit avoir constaté que les personnes qui sont les plus satisfaites et les plus optimistes sont celles qui savent exploiter une combinaison de forces : l’humanité, la tempérance et la persévérance.

Ce qu’est le bonheur est une chose... la manière dont il se vit en est parfois une autre, c’est pourquoi en être conscient.e peut faire toute la différence ! Élaborer un jardin où fleurira la joie et les plaisirs ? Oui, c’est possible, mais il faut être prêt.e à y mettre du sien. Il s’agira en effet de s’assurer d’avoir des éléments qui, une fois combinés, sauront soulever ce qui dort en vous. Cette force qui vous propulsera vers le plaisir, même de courte durée, mais si essentiel dans la résilience. La combinaison ? Une succession incessante de petits plaisirs, de l’amour et de l’acceptation à grandes doses et une capacité à jouir...

Pour stimuler cette combinaison

Succession incessante de petits plaisirs : ici, place aux bonheurs tout simples, quotidiens, qui parsèment nos vies. Il suffit de mettre le nez dehors pour entendre ces oiseaux qui restent avec nous cet hiver, de repérer cette lumière qui varie selon différentes heures de la journée, de respirer l’air humide... Des sourires d’yeux échangés en croisant les gens dans la rue. Payer le café de la personne suivante dans la file d’attente... Réinventer, chaque jour, sa façon de voir la vie, dans la gratitude plutôt que dans la mauvaise humeur ;

Amour et acceptation à grandes doses : s’aimer soi-même, se donner la chance et être en mesure de s’accorder une attention bienveillante. Savoir se poser pour goûter le moment présent est un art qui se cultive – parfois très difficilement lorsque le contexte de vie est si incertain et inquiétant, mais c’est justement dans ces moments que cela devient encore plus important. Nous ne nous voulons pas toujours que du bien, il faut alors se méfier de ces blessures profondes qui marquent encore le quotidien... Un travail sur soi permet une libération mais également un chemin vers une guérison et une acceptation de soi ;

Jouir, jouir et se réjouir : jouir... un mot qui est régulièrement associé au plaisir sexuel, c’est tant mieux, et c’est merveilleux. Mais il englobe beaucoup plus qu’un plaisir génital intense. Ce mot incarne les possibilités, toutes les possibilités. Savoir jouir du moment permet à celui-ci de s’imprégner, de s’incruster en vous. Il demandera alors d’être reproduit, aussi souvent que possible, pour vous permettre de goûter à ce plaisir ainsi décuplé. Jouir, c’est rire de bon cœur, c’est éviter la critique et l’impatience, c’est faire ce qui est juste et équitable, c’est respecter la vie humaine, la dignité... Jouir, c’est la vie. Si le virus actuel jette de l’ombre... donnons-nous des raisons de plus pour multiplier la joie, les plaisirs et les petites douceurs. Ce privilège d’être en vie mérite grandement d’être célébré – tout en s’assurant de respecter les consignes !!! Je vous souhaite un Noël d’amour, en toute sécurité ! Puissiez-vous créer à votre tour cette combinaison gagnante !