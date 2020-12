La télé des Fêtes

La télé occupe toujours une place importante durant les Fêtes. Mais cette année, puisque tout (ou presque) est fermé et qu’aucun rassemblement n’est permis, elle jouera un rôle capital. Voici 15 émissions à surveiller au cours des sept prochains jours.

Tout le monde ensemble

TVA / ICI Télé / Noovo / Télé-Québec

► Lundi 28 décembre / 19 h 30

Une pandémie, ça réunit. Les quatre grands réseaux présentent simultanément cette émission spéciale pilotée par Véronique Cloutier, Jean-Philippe Dion, Pierre-Yves Lord et Marie-Lyne Joncas, en direct d’un endroit habituellement fréquenté par plusieurs amateurs de culture : la Place des Arts de Montréal. La liste des invités est costaude : Vincent Vallières, Émile Bilodeau, Mes Aïeux, Les Trois Accords, Ludovick Bourgeois, Mélissa Bédard, Guylaine Tanguay, Florent Vollant, Samian, Phil Roy, Mathieu Dufour, 2Frères, Martine St-Clair, Ariane Moffatt, Damien Robitaille, Boom Desjardins, Les Denis Drolet, Debbie Lynch et Benoit McGinnis.

Ce rendez-vous unique est également offert gratuitement sur l’application Yoop ainsi qu’au yoop.app. Petit conseil : programmez votre enregistreur numérique juste au cas... parce qu’après sa diffusion, l’émission n’apparaîtra sur aucune plateforme de rattrapage.



Le Tricheur de Noël

TVA

► Jeudi 24 décembre et vendredi 25 décembre / 18 h 30

Suite et fin d’une semaine thématique Noël au Tricheur. Tirés à quatre épingles, Mahée Paiement, Anouk Meunier, Sébastien Benoit, Patrice Bélanger et Richard Turcotte se prêtent au jeu piloté par Guy Jodoin. À surveiller : une apparition surprise de Jean-Michel Anctil.

Belle et bum des Fêtes

Télé-Québec

► Jeudi 24 décembre / 20 h

Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite reçoivent Pierre Lapointe, Bobby Bazini, les humoristes Jean-François Provençal et Julien Corriveau des Appendices, les actrices Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande du duo musical Joli-Bois, Les Mariachi Figueroa, le chanteur country Matt Lang, le quintette funk montréalais The Brooks, la rockeuse Mélissa Ouimet, la diva jazz Ranee Lee et l’auteure-compositrice-interprète folk Sara Dufour. Enregistrée au National le mois dernier, cette émission spéciale sera présentée en rappel le 30 décembre à 21 h 30.

Le grand ménage des Fêtes

Unis TV

► Dimanche 27 décembre / 19 h

Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy, du trio humoristique néo-brunswickois Les Newbies, pilotent cette émission de variétés qui marie sketches, chansons et humour. Au programme : les blagues de Korine Côté, Emmanuel Bilodeau, Alexandre Bisaillon et Richardson Zéphir, sans compter la musique de Salebarbes, Laurence Nerbonne, Damien Robitaille, Lisa Leblanc, et Josiane et Jacques Comeau. En rediffusion le 31 décembre à 21 h.

Noël symphonique

TVA

► Vendredi 25 décembre / 21 h

Si vous l’avez manqué la semaine dernière, TVA rediffuse ce concert réunissant Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil, le chœur des Petits Chanteurs de Laval, et plusieurs artistes, dont Roch Voisine, Annie Villeneuve, Jean-François Breau, Marc Hervieux et Bleu Jeans Bleu.

Y’a du monde à messe de Noël

Télé-Québec

► Jeudi 24 décembre / 22 h

Christian Bégin s’entretient avec Jean-Pierre Coallier, Sonia Vachon, Michel Charrette et Zina Laadj, une intervenante sociale chargée d’accueillir les nouveaux arrivants. Enregistrée au Théâtre Paradoxe, cette émission propose un volet musical plus élaboré que d’habitude, gracieuseté de prestations de Luis Clavis et d’Isabelle Boulay. De son côté, la chorale entonnera La Bastringue, Fa la la, Trois anges sont venus, Mon beau sapin et Prendre un verre de bière mon minou. En rappel le 25 décembre à 20 h.

Pour emporter – Noël 2020

ICI ARTV

► Vendredi 25 décembre / 20 h

France Beaudoin anime une émission spéciale dans laquelle David Goudreault, Debbie-Lynch-White, Michelle Labrèche-Larouche, Naomie Fontaine, Jay Du Temple, Pierre-Yves Lord et Fred Pellerin offrent des cadeaux. Bonus : Kim Richardson pousse la chansonnette. En rediffusion le 27 décembre à 18 h.

Bleu Jeans Bleu en téléski

Télé-Québec

► Mercredi 30 décembre / 20 h

Les membres du groupe Bleu Jeans Bleu troquent leurs cotons ouatés contre des habits de neige pour cette prestation spéciale tournée au sommet du mont Bromont. La bande-annonce laisse présager un rendez-vous délicieusement décalé avec Mélissa Bédard, KNLO et Matt Holubowski. En prime, Bleu Jeans Bleu revisitera Tourne la page avec nulle autre que Nathalie Simard. Nos attentes sont grandes puisqu’il s’agit d’une production de Déferlantes, une boîte particulièrement habituée aux émissions musicales (La Voix, Star Académie). En rediffusion le vendredi 1er janvier à 22 h 35.



L’autre midi à la table d’à côté

ICI Télé

► Samedi 26 décembre / 19 h

Dernière d’une série de quatre rencontres spéciales de 60 minutes entre deux personnalités. Cette semaine, l’écrivaine Kim Thuy discute avec l’animatrice Sonia Benezra. Elles parlent entre autres de diversité, du respect des aînés, et des traditions et clichés qui entourent leur culture respective. Il s’agit de l’adaptation visuelle d’un concept radiophonique présenté sur ICI Première.

Autiste, maintenant majeur

MOI ET CIE

► Du lundi au vendredi / 19 h

Après la présentation en rafale Autiste, bientôt majeur du 21 au 25 décembre, MOI ET CIE refait le coup avec Autiste, maintenant majeur à compter du 28 décembre. Chaque soir, deux épisodes sont diffusés à tour de rôle. Réalisée par Isabelle Tincler, cette suite attendue expose les défis que doivent surmonter les autistes et leurs familles une fois qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Vous craignez qu’en cette période de Fêtes trouble, Autiste, maintenant majeur mine davantage votre moral ? Erreur. La série traite d’enjeux sérieux sans jamais tomber dans l’excès de lourdeur.



Une vie de chiot, nouvelle génération

ICI Explora

Samedi 26 décembre / 21 h

Version française de Wonderful World of Puppies, ce documentaire propose deux heures de télé réconfortante. On y suit les premiers moments de l’existence d’un chiot. Étonnamment émouvant, ce film propose également une distribution diversifiée comprenant des dalmatiens, des labradors, des braques de Weimar, un caniche prénommé Ruby, un Jack Russel candidat à l’adoption après avoir été abandonné à huit semaines, un lévrier italien et deux bulldogs.

Championnat mondial junior de hockey

RDS

Mardi 29 décembre / 18 h

Malgré la pandémie, la tradition se poursuit. C’est en direct d’Edmonton, en Alberta, que sont présentés tous les matchs du Championnat junior de hockey. Aujourd’hui, Équipe Canada junior continue son tournoi en affrontant la Suisse. La description et l’analyse des parties seront confiées à Stéphane Leroux, Michel Y. Lacroix, Norman Flynn et Bruno Gervais. Jusqu’au 5 janvier.

Le mur invisible

ICI Télé

► Samedi 26 décembre / 22 h 30

Le divertissement, c’est bien, mais ce n’est pas tout. La documentariste et journaliste Laurence B. Lemaire recueille les confidences de Shawerim et Marie Kristine, deux jeunes femmes attikameks. Ensemble, les trois femmes tentent de tisser une amitié véritable, mais une question demeure : parviendront-elles à faire tomber le mur invisible qui s’élève entre elles ? Produit à Trois-Rivières, ce film arrive au terme d’une année où plusieurs affaires autochtones ont fait la manchette. Timing parfait.

Bach et Bottine

Télé-Québec

► Mercredi 30 décembre / 20 h

Oui, il s’agit d’un conte pour tous, mais les thèmes abordés sont loin d’être enfantins. Réalisée par André Melançon, cette comédie dramatique mettant en vedette Mahée Paiement brosse le portrait d’une fillette orpheline qui tente d’amadouer l’oncle égoïste et vieux garçon à qui elle a été confiée. Présenté dans le cadre de Ciné-cadeau, un incontournable du temps des Fêtes.

Quand Harry rencontre Meghan : Romance royale

MOI ET CIE

► Vendredi 25 décembre / 8 h

Vous lisez et regardez tout ce qui concerne la famille royale d’Angleterre depuis que vous avez englouti la quatrième saison de l’excellente série The Crown sur Netflix ? Ce téléfilm datant de 2018 devrait assouvir votre soif de monarchie. On y raconte comment le prince Harry et Meghan Markle ont développé leur idylle. C’est surjoué et truffé de répliques clichées, mais étonnamment, ça fonctionne. Autre bonne nouvelle : la suite, judieusement intitulée Quand Harry épouse Meghan : mariage royal, est diffusée tout de suite après à 10 h. Ne reste plus qu’à espérer qu’étant donné les événements des 12 derniers mois, le réseau américain Lifetime produise un troisième chapitre, Quand Harry quitte l’Angleterre avec Meghan : Émancipation royale.