Raquette: 8 randonnées pour profiter des paysages enneigés

Que ce soit sur le flanc d’une montagne ou au bord du fleuve Saint-Laurent, il existe une multitude de sentiers où combiner grand air et panoramas glacés. Voici quelques idées de randonnées avec vue (de 2 à 6 km) à travers la province. À vos raquettes - ou vos bottines -, selon les conditions!

Rappel COVID-19: les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés.

Le sentier des Caps de Charlevoix

Charlevoix

Grand incontournable de la raquette, le sentier des Caps offre des vues en plongée sur le fleuve et ses glaces scintillantes. Il fait 50 km, mais on peut se contenter de courtes portions. Dans le secteur du centre de ski Le Massif, par exemple, le sentier menant au refuge Liguori est une option intéressante avec vue sur L’Isle-aux-Coudres (6 km aller-retour, intermédiaire).

Info: sentierdescaps.com

Les Anses, parc national du Bic

Bas-Saint-Laurent

D’une petite superficie mais d’une grande beauté, le parc national du Bic offre un total de 35 km de sentiers balisés en hiver. Le sentier Les Anses, classé intermédiaire pour les raquetteurs, fait 4,4 km aller-retour et longe en partie l’estuaire gelé du Saint-Laurent. Unique.

Info: www.sepaq.com/pq/bic

Le sentier du Belvédère, parc régional de la Chute-à-Bull

Lanaudière

À Saint-Côme, ce sentier traverse un pont couvert et offre une belle vue sur les montagnes de la région. Il est de niveau facile, fait un total de 3 km et son dénivelé est de 80 m. N’oubliez pas le thermos de chocolat chaud pour la petite famille.

Info: www.parcsregionaux.org

Les Caps, station Mont-Tremblant

Laurentides

On peut aussi faire de la raquette et de la randonnée alpine à la station de ski Mont-Tremblant. Du côté du village piétonnier, le sentier des Caps, accessible via la piste Nansen, permet une montée soutenue en raquette de 2,2 km.

Info: www.tremblant.ca

La Vallée-des-Fantômes, parc national des Monts-Valin

Saguenay-Lac-Saint-Jean

On peut uniquement se rendre sur ce sentier en véhicule à chenillettes avec la Sépaq. Une fois sur place, on profite des arbres couverts de neige qui font la réputation de l’endroit. Le sentier (niveau intermédiaire) fait 6,5 km aller-retour. Préparez-vous pour ses 330 m de dénivelé.

Info: www.sepaq.com/pq/mvaPour d’autres options de randos à travers les fantômes, consultez ce texte d’Espaces.ca

L’Éperon, parc national de la Jacques-Cartier

Région de Québec

Pour sa succession de points de vue sur les vallées du parc national de la Jacques-Cartier, le sentier L’Éperon est toujours une bonne idée. Calculez 5,4 km aller-retour et une montée de 200 m. Niveau intermédiaire.

Info: www.sepaq.com/pq/jac

Le sentier des Belvédères, géoparc mondial Unesco de Percé

Gaspésie

Ce parc de Percé, qui met en valeur la géologie de la région, propose 18 km de sentiers ainsi qu’une passerelle de verre suspendue avec vue sur le rocher Percé. Pour une montée (300 m de dénivelé) et plusieurs points de vue, on opte pour le sentier des Belvédères, sur le mont Sainte-Anne (2,5 km, niveau facile à intermédiaire).

Quant à la plateforme, il faut surveiller la page Facebook du parc pour savoir quand elle sera ouverte à l’hiver 2021.

Le Round Top, parc d’environnement naturel de Sutton (P.E.N.S.)

Cantons-de-l’Est

Ce sentier est le gros classique du P.E.N.S. Il mène les randonneurs à 968 m d’altitude, sur le sommet du mont Round Top. Le sentier fait 5,6 km et est classé difficile, avec un dénivelé de 448 m et une vue sur les montagnes et le lac Champlain comme récompense.

Info: parcsutton.com