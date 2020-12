Thomas Chabot a retrouvé son enthousiasme

La confirmation du retour de la Ligue nationale de hockey (LNH) en janvier semble avoir donné davantage d’entrain au défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot, qui se dit heureux de pouvoir renouer avec l’action après une pause interminable.

Pourtant, à l’émission «JiC» de la chaîne TVA Sports il y a un peu plus d’une semaine, le Québécois avait exprimé ses attentes mitigées quant à la reprise des activités au milieu du prochain mois. Toutefois, le circuit Bettman est allé de l’avant avec son projet de la campagne de 2020-2021 et les «Sens» disputeront, les 15 et 16 janvier face aux Maple Leafs de Toronto, leurs premières parties depuis le 11 mars.

Peu importe l’endroit où ils joueront - la Santé publique des provinces canadiennes devant encore approuver le plan de la LNH -, Chabot et de ses coéquipiers savent désormais à quoi s’en tenir en ce qui concerne le calendrier.

«Le travail s’est bien passé, mais il était difficile de prédire quand nous allions commencer, a-t-il déclaré en entrevue téléphonique au quotidien "Ottawa Sun". Tout le monde vous dirait qu’il faut essayer d’atteindre le sommet pour être prêt au début du camp d’entraînement. Cet été a été différent, car il y a eu plusieurs sommets, des moments différents où on a réduit le rythme et possiblement travaillé un peu plus légèrement parce que nous en étions au même point pendant si longtemps.»

«Par contre, cela faisait partie de la situation, on le savait. Maintenant, nous savons que nous sommes de retour. Tous sont excités. Quelques gars sont ici et c’est bien de voir qu’il y en a plusieurs en ville qui sont heureux de commencer et de pouvoir se connaître davantage. Les séances de patinage ont été dures et à une cadence élevée, ce qui est excellent», a-t-il ajouté.

Équipe qui peut surprendre

Les Sénateurs n’ont pas les éléments pour batailler avec leurs rivaux de la section canadienne, selon la plupart des observateurs. Toutefois, Chabot et ses comparses ont la ferme intention de faire mentir ceux qui ne croient pas en eux.

«On parle toujours du fait que nous sommes en reconstruction et que nous voulons constituer une meilleure formation dans les années à venir. Mais en voyant les joueurs et les éléments que nous avons ajoutés, ainsi que le dernier repêchage et tous les jeunes qui gagneront un an d’expérience, je pense que nous allons très bien performer» a prédit celui qui passera Noël à son domicile d’Ottawa.

«Nous sommes contents de ce que nous avons. On affrontera certains clubs meilleurs que nous sur papier. Tout le monde est excité de pouvoir jouer et d’être là. On veut commencer à gagner des matchs pour renverser la vapeur.»