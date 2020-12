Une personne de 42 ans portée disparue à Montréal

La police de Montréal a demandé au public d'ouvrir l'œil, jeudi, afin de tenter de retrouver une personne de 42 ans.

Selon la police, Patricia Ouimet a été vue pour la dernière fois à son domicile du quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve aux environs de 14 h.

Cette personne aurait tenu des propos inquiétants qui suscitent des craintes chez ses proches, a précisé la police. Elle pourrait se trouver à Montréal ou en Ontario.

Patricia Ouimet, décrite comme mesurant 1,75 m (5' 9'') et à la stature mince, a la peau blanche, des cheveux bruns ondulés aux épaules et des yeux bruns. Au moment de disparaitre, Patricia Ouimet portait un manteau léger noir, un pantalon et des bottes en cuir aux genoux noires.

La personne pourrait se trouver au volant d'une voiture Hyundai Accent 2017 noire immatriculée 246 LQW et être en compagnie de son chat.

Quiconque détient de l'information pouvant permettre de retrouver Patricia Ouimet est prié de contacter la police via le 911 ou la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.