Vaccin Moderna : les premières doses arrivées au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi l’arrivée au pays des premières doses du vaccin de Moderna contre la COVID-19, au lendemain de leur autorisation par Santé Canada.

«Elles font partie des 168 000 doses que nous recevrons d’ici la fin du mois et des 40 millions de doses que nous avons réservées de Moderna au total», a indiqué le premier ministre sur Twitter.

«C’est un autre grand pas dans le déploiement du vaccin au pays», a ajouté M. Trudeau.

Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 de Moderna sont arrivées au Canada. Elles font partie des 168 000 doses que nous recevrons d’ici la fin du mois et des 40 millions de doses que nous avons réservées de Moderna au total. pic.twitter.com/JOAPSGpZIT — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

Par ailleurs, le premier ministre a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de ne pas «baisser la garde».

«Le vaccin sera inutile si vous tombez malade aujourd’hui, a-t-il plaidé. Portez le masque, lavez-vous les mains, évitez les rassemblements et utilisez [l'application] #AlerteCOVID.»

Rappelons que Santé Canada a approuvé mercredi un deuxième vaccin contre la COVID-19, ce qui permettra au pays de recevoir 1,2 million de doses au total d’ici la fin du mois de janvier.

Ce deuxième vaccin est plus facile à transporter, entreposer et manipuler que celui de Pfizer puisqu’il peut être conservé pendant 30 jours à des températures se situant entre 2 et 8 °C.

Il faut savoir que les deux vaccins doivent être administrés en deux doses. Celles de Pfizer, doivent être espacées de 21 jours et celles de Moderna, de 28 jours.