[EN DIRECT VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 79 489 000

Décès: 1 744 563

CANADA

Cas: 534 143, 185 872 au Québec

Décès: 14 720, 7913 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU VENDREDI 25 DÉCEMBRE

8h45 | L'armée britannique a annoncé vendredi avoir déployé plus de 1000 militaires pour tester les milliers de routiers bloqués autour du port anglais de Douvres en raison d'une nouvelle souche potentiellement plus contagieuse du nouveau coronavirus.

8h01 | Le pape appelle à «la fraternité» et aux «vaccins pour tous»

Le pape François a insisté vendredi dans son traditionnel message du jour de Noël sur «le besoin de fraternité» en cette période de pandémie, en plaidant avec force pour des vaccins «accessibles à tous».

«En ce moment historique, marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité», a déclaré le souverain pontife argentin.

AFP

7h31 | L'Europe dépasse les 25 millions de cas comptabilisés

Plus de 25 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 6 h.

5h51 | « Ne gaspillons pas les sacrifices de 2020 ! », avertit le chef de l’OMS

Les sacrifices qui ont été faits en 2020 pour tenter de limiter la pandémie de coronavirus ne doivent pas être gâchés pendant la période des fêtes, a averti le chef de l’OMS dans un message de Noël.

En cette période de pandémie, des millions de personnes font « des sacrifices qui brisent le cœur » en renonçant à voir leurs proches à Noël, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans son message vidéo diffusé tard jeudi.

AFP

« Alors que 2020 se termine, cette pandémie historique empêche beaucoup d’entre nous de célébrer les fêtes comme nous l’aimerions », a souligné le chef de l’Organisation mondiale de la Santé.

« Au contraire, des centaines de millions de personnes font aujourd’hui des sacrifices qui brisent le cœur en ne rejoignant pas leur famille pour ne pas risquer de se transmettre le virus », tandis que « d’autres s’assiéront à une table où il manquera le visage familier » d’un proche emporté par le virus.

4h38 | La variante sud-africaine pas plus dangereuse que la britannique

Rien ne prouve que la nouvelle souche du coronavirus identifiée en Afrique du Sud soit plus dangereuse ou contagieuse que sa cousine britannique, a défendu le ministre sud-africain de la Santé Zwelini Mkhize, répondant à son homologue britannique.

« Aujourd’hui, rien ne montre que le 501.V2 soit plus transmissible que la variante britannique, comme cela a été suggéré par le ministre britannique de la Santé », déclare Zwelini Mkhize dans un communiqué diffusé jeudi tard dans la soirée.

AFP

« Il n’y a pas non plus d’éléments prouvant qu’il provoque une forme plus grave de la maladie ou une mortalité accrue que la variante britannique ou n’importe laquelle des mutations identifiées dans le monde », ajoute-t-il.

2h28 | Séoul recense un nombre record de nouveaux cas de coronavirus

La Corée du Sud a fait état vendredi de 1241 nouveaux cas de coronavirus, un record dans un pays dont les célébrations de Noël ont été plombées par la troisième vague épidémique.

AFP

La Corée du Sud était il y a quelques semaines présentée comme un modèle de gestion de l'épidémie, car elle était parvenue à contenir sa propagation grâce à une stratégie très efficace de dépistage, mais aussi à la grande discipline de la population quant au respect des règles de distanciation sociale.

Mais une nouvelle vague épidémique s'est traduite par une flambée du nombre de cas, avec ce nouveau record enregistré vendredi.

0h47 | Test négatif exigé pour mettre le pied aux États-Unis

Tous les voyageurs à bord de vols en provenance du Royaume-Uni seront obligés à partir de lundi de présenter un test de la COVID-19 négatif pour être admis aux États-Unis, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires américaines.

0h20 | Hong Kong : la quarantaine pour les visiteurs sera désormais de trois semaines

Hong Kong a prolongé vendredi de sept jours la quarantaine que doivent observer dans des hôtels dédiés les visiteurs arrivant de l'étranger pour la porter à trois semaines, en invoquant la menace que représentent de nouvelles souches, plus contagieuses, du coronavirus.