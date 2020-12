Les vedettes fêtent Noël

Tout le monde en famille : les vedettes internationales comme Québécoises partagent sur les réseaux sociaux leurs célébrations des Fêtes.

En voici quelques-unes :

La reine de Noël : Mariah Carey

De sa cuisine, l'interprète du succès «All I Want for Christmas is You» nous cuisine un charmant lip-sync de Noël.

John Legend

Le chanteur souhaite un joyeux Noël à ses admirateurs en compagnie de sa fille, adorable à souhait.

Sharon Stone

L'actrice américaine dit adieu à 2020 de manière fracassante.

Céline Dion

En pyjamas assortis avec ses trois garçons, la chanteuse souhaite «amour, paix et santé» à ses admirateurs.

La famille Beckham

Tous les membres de la famille de l'ancienne Spice Girl, Victoria Beckham, et du célèbre joueur de soccer à la retraite David Beckham ont revêtu le même modèle de pyjamas et de pantoufles pour une photo festive.

Marie-Soleil Dion

L’animatrice a publié une photo «pas de visite, beaucoup d’attitude» avec son conjoint.

Stéfano Faita

Le chef a publié sa traditionnelle photo de Noël familiale.