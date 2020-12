NBA: pas de cadeaux pour Stephen Curry et les Warriors!

Noël n'a pas fait de cadeaux aux Warriors! Après avoir terminé au dernier rang du classement de la NBA la saison dernière, l'équipe de Golden State a perdu un deuxième match consécutif pour entamer la présente campagne.

Faisant face aux puissants Bucks de Milwaukee, vendredi, les Warriors n’ont pas fait le poids, subissant un cuisant revers de 138 à 99. Dans la défaite, Stephen Curry a mené les siens avec 19 points, devant la prometteuse recrue James Wiseman (18 points), mais ce ne fut pas suffisant.

À lui seul, Khris Middleton a récolté 31 points pour les Bucks.

En 2019-2020, les Warriors avaient présenté un piètre dossier de 15-50 en raison des absences prolongées de Curry et Klay Thompson. Le retour de Curry n’a toutefois l’effet escompté présentement pour l’équipe couronnée championne de la NBA en 2015, 2017 et 2018. La formation californienne avait aussi atteint la grande finale en 2016 et 2019, s’inclinant notamment contre les Raptors de Toronto dans le second cas.

Plus tôt dans la journée de vendredi, malgré une récolte de 32 points de Zion Williamson, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont pour leur part subi une défaite de 111 à 98 face au Heat de Miami.