Sundae, la crème des chiens de soutien

La chienne Sundae entamera bientôt sa quatrième année au sein de la Sûreté du Québec, tant dans les salles d'interrogatoire que les palais de justice.

Elle agit comme animal de soutien notamment dans des cas lourds qui impliquent des agressions sur des enfants.

Son travail consiste à être réconfortante, allongée aux côtés des victimes, qui doivent parler de leurs blessures.

«J'ai vu des cas où, par exemple, la personne se met à pleurer et Sundae se lève, va s'approcher de son visage ou même mettre la patte sur une épaule. On va le permettre. On ne veut pas non plus déranger ce qui se passe dans une salle d'audience», explique Gilbert Lemelin, enquêteur à la SQ.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Il peut y avoir un sentiment d'apaisement. En ayant un contact avec l'animal, ça permet aussi de pouvoir se remettre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant», précise le directeur du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie, Dave Lysight.

La chienne de cinq ans, un labernois formé par la Fondation Mira, a été un des deux premiers chiens à travailler sur les enquêtes de la SQ en 2017.

Elle est maintenant au travail cinq jours par semaine, avec le même enquêteur, avec qui elle rentre à la maison le soir.

«C'est sûr qu'il y a des petites choses auxquelles on fait attention, dans l'optique du travail qu'elle a à faire. Comme, par exemple, jouer avec une balle. Ce n’est pas quelque chose qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'on a parfois des témoins qui témoignent avec une balle antistress. On ne veut pas, si le témoin échappe la balle dans une salle d'audience, qu'elle "pogne" la balle et que ça lui tente de la ramener au juge en avant», explique l’enquêteur Lemelin.

Sundae est une chienne extrêmement tranquille de nature, mais elle fait quand même une heure d'activité quotidienne, pour rester calme toute la journée.

«On cherche des chiens qui vont avoir un tempérament calme, des chiens qui vont être malléables, à travailler avec toutes sortes de clientèles. Les entraînements de base, c'est trois mois», fait savoir la coordonnatrice des chiens de réadaptation de la fondation Mira, Charlotte Moses-Bélanger.

Sundae devrait être en service encore pour cinq ou six ans. Son maître aimerait bien la garder à sa retraite.

«Moi, je suis dans ma 30e année comme policier. Si je le faisais encore quelques années, elle me serait remise à la fin de ma carrière. C'est une excellente "partner".»