Une future mariée feint un cancer et écope de 5 mois de prison

Une future mariée qui souhaitait financer ses noces de rêve en feignant un cancer ira plutôt séjourner en prison pendant cinq mois, rapporte le New York Post.

Toni Standen, une Britannique de 29 ans, a déclaré en juillet 2017 qu’il lui restait seulement deux mois à vivre en prétendant que la maladie s’était «répandue au cerveau, dans les os - partout».

Pour donner de la crédibilité à sa comédie, elle s’est rasé les cheveux et renseignait ses amies minutieusement, de sorte qu’elles ne doutaient pas de ses propos. Des journaux locaux, comme le Liverpool Echo, lui ont accordé des entrevues, contribuant à un élan de sympathie qui lui a permis de récolter 11 000$.

«Chaque membre réfléchi de la société serait consterné par votre comportement», a déclaré le juge Nicholas Sanders à Standen, lorsqu'il l’a condamné au tribunal de première instance de Chester, mardi.

«Heureusement, ce tribunal n’a pas souvent à condamner une personne qui a fait preuve d’un tel degré d’impudeur, d’une telle cupidité ou d’une telle trahison de l’amitié que vous avez fait à vos amis et à la communauté au sens large», a ajouté le magistrat de la cour de Chester.

Les amis de Standen ont créé une page sur le site GoFundMe pour offrir au couple «un mariage qu’il mérite». Les dons ont permis à la femme et son conjoint de 52 ans d’échanger les alliances l’été dernier et de vivre une lune de miel en Turquie, entre autres.

Les amies de l’arnaqueuse ont commencé à remettre en question son état de santé lorsqu’elle a «défié sa condition» pour faire le tour de l’Europe. Elle a par la suite annoncé qu’elle était infectée à la COVID-19.

Deux camarades ont confronté la femme au téléphone et c’est alors qu’elle est passée aux aveux et qu’elle avait menti. Elle leur a écrit «je suis gênée, attristée et je suis en détresse en ce moment».

Étrangement, le mari de Standen aurait été mis au courant de ses manigances en même temps que les autres.

«Je ne sais pas si Jim et moi allons divorcer, je ne le blâme pas s'il le fait et je ne vous blâme pas si c'est la fin», a-t-elle déclaré, confirmant - apparemment - qu'il n’était pas dans le coup.

Outre sa sentence, Standen devra rembourser 2700$ à un homme d'affaires qui lui avait fait don de cette somme.

«Votre manque de honte était tel que vous avez continué de prendre l'argent des autres pendant de très nombreux mois», a déclaré le juge à Standen.