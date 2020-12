La nouvelle souche de COVID-19 probablement déjà arrivée au Québec

L’apparition de cas confirmés de la nouvelle souche de COVID-19 en Ontario samedi n’est pas «une très grande surprise» pour Jacques Lapierre, un virologue à la retraite.

«On s’attendait à ce que ça traverse l’océan à un moment donné. Mais maintenant, faut vraiment faire attention. Va falloir s’assurer que ce virus-là ne se propage pas trop parce que semble-t-il qu’il est extrêmement contagieux», explique M. Lapierre en entrevue à LCN.

Selon le virologue retraité, il ne serait pas non plus surprenant que le virus se trouve déjà au Québec.

«Moi, j'ai l'impression qui s'il est en Ontario, il est probablement déjà au Québec aussi», dit-il.

Des tests et du séquençage seront alors nécessaires pour déterminer si c’est bel et bien le cas, avance M. Lapierre.

À l’heure actuelle, les études épidémiologiques indiquent que la nouvelle souche du virus est plus contagieuse, mais ne rend pas nécessairement les personnes plus malades. N’empêche que sa présence au Canada, et éventuellement au Québec, pourrait faire grimper le nombre de cas assez rapidement, craint Jacques Lapierre.

«Ça veut dire [qu’ils vont probablement] être obligés de mettre plus de restrictions parce que ce virus-là va partir comme une flambée. Ça va aller partout», indique M. Lapierre.

Pour preuve, la mutation de la COVID a déjà commencé à se frayer un chemin un peu partout en Europe depuis son apparition au Royaume-Uni.

Avec un confinement déjà mis en place pour quelques semaines par le gouvernement québécois, il en va de la population de bien respecter les mesures sanitaires, croit-il.

«Faut vraiment pas qu’il y ait de relâche. Il faut que les gens portent leur masque, se lavent les mains. Moi, je vois encore beaucoup de masques qui sont portés en dessous du nez. À un moment donné, les masques, on les porte bien ou ça ne fonctionne pas», note le virologue à la retraite.

La bonne nouvelle, c’est que le vaccin semble pour sa part être toujours aussi efficace contre la nouvelle souche. Malgré ce constat réjouissant, Jacques Lapierre appelle à la prudence.

«Il faut faire attention. Plus il va se propager, plus il a de chance de muter aussi. Plus un virus infecte de monde, plus il finit par trouver d’autres combinaisons», précise-t-il.

En ce sens, le fait que le coronavirus en est un dont les mutations sont plutôt rares est encourageant. Cela signifie qu’«il n’y a pas assez de mutations pour que la structure du spicule soit modifiée et pas reconnue par les anticorps».

Néanmoins, il faut continuer à se protéger d’ici à ce que la population, plus particulièrement les personnes vulnérables, soit vaccinée, rappelle Jacques Lapierre.