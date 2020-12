Les Cardinals ne peuvent assurer leur place en séries

Les Cardinals de l’Arizona pouvaient se qualifier pour les séries en battant les 49ers, mais c’est plutôt l’équipe de San Francisco qui s’est tirée de ce match au University of Phoenix Stadium avec un gain de 20 à 12 samedi.

Kyle Juszczyk a été deux fois la cible des passes de C.J. Beathard en fin de rencontre, permettant aux 49ers de prendre une avance de huit points qui fut insurmontable. Le quart-arrière avait aussi rejoint Jeff Wilson sur 21 verges au premier quart.

Kyler Murray a décoché 50 remises, mais n’en a complété que 31 pour aucun touché et une interception. Il a surtout perdu son meilleur receveur, DeAndre Hopkins, en fin de second quart. Celui-ci est revenu dans la rencontre bien assez vite après cette petite frousse, mais a été limité à huit attrapés et 48 verges de gain.

Hopkins n’en connaît pas moins une campagne exceptionnelle et a établi un record de franchise en captant une 111e passe cette saison.

Les Cardinals (8-7), troisièmes dans la section Ouest de l’Association nationale, auront besoin d’un petit miracle pour participer aux séries. Leur dernier duel aura lieu face aux Rams de Los Angeles (9-5) dans une semaine.