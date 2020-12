Les Oilers embauchent le défenseur Slater Koekkoek

Les Oilers d’Edmonton ont ajouté un peu de renfort à la ligne bleue, samedi, en concluant un contrat d’un an avec le défenseur Slater Koekkoek.

L’entente doit rapporter 850 000$ à l’Ontarien de 26 ans.

Koekkoek se joint aux Oilers après avoir évolué pour le Lightning de Tampa Bay et les Blackhawks de Chicago à ses premières années dans la Ligue nationale de hockey.

En 2019-2020, le défenseur a disputé 42 matchs avec les Blackhawks en saison régulière, récoltant 10 points, dont un seul but. Koekkoek a aussi touché la cible une fois en plus d’ajouter deux mentions d’aide en neuf matchs éliminatoires. Ce but avait d’ailleurs été marqué dans le deuxième match de la série contre les Oilers durant la ronde qualificative.

À Edmonton, Koekkoek ajoute de la profondeur et de l’expérience à la brigade défensive. Aux prises avec une grave blessure à une épaule, Oscar Klefbom sera notamment à l’écart pour l’ensemble de la prochaine saison.