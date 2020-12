Pensez-vous que l’heure de notre rupture a sonné?

Je suis en couple depuis 45 ans. Même si j’ai travaillé toute ma vie, j’ai toujours assumé les responsabilités de notre maisonnée de deux adules et de trois enfants. Mon mari a fait toute sa carrière dans les affaires, alors pas besoin de vous dire qu’il n’était pas souvent à la maison. Et quand il y était, j’imposais des règles de conduite aux enfants pour ne pas perturber les rares moments de repos de leur père.

Sans être riches, on a quand même très bien vécu, et mon mari a vu à nous gâter par des voyages à travers le monde, et plus spécifiquement en Floride ces dernières années. Il adore le golf, et moi je l’accompagne pour retrouver mon groupe d’amies, toutes des veuves de ce sport comme on dit. On s’est ainsi regardés vieillir l’un et l’autre sans vraiment se voir.

J’ai pris ma retraite à 60 ans et je me suis organisé une petite vie confortable mais un peu ennuyeuse, vu que mon mari a continué de travailler jusqu’en juillet dernier, alors qu’il entrait dans sa 65e année. Et c’est là que les choses ont commencé à basculer.

Les premiers mois de sa retraite, il les a passés sur les terrains de golf, puisqu’on a eu un été et un automne magnifiques. Mais le reste du temps, je l’ai eu dans les jambes à la maison au point de me sentir épiée.

Cet homme de peu de mots s’est mis à envahir ma cuisine et à profiter de tous les prétextes pour me dicter quoi faire. Il ne se contentait plus de gérer le BBQ comme en été, c’est comme s’il voulait envahir tout mon espace.

Cerise sur le sundae des surprises à propos de cet homme que je croyais connaître, une de mes amies l’a surpris un midi, assis en tête à tête avec une femme dont il tenait la main dans un restaurant, juste avant que la Santé publique n’en ordonne la deuxième fermeture. Comme il savait que mon amie m’en informerait, il a craché le morceau au retour.

Il s’agissait de son ex-secrétaire avec qui il aurait eu jadis une aventure, terminée depuis longtemps selon ses dires, et dont je ne devrais pas me préoccuper désormais. Se douter qu’on peut être trompée est une chose, mais l’apprendre de la bouche de mon mari m’a mise dans une colère noire.

Si on ajoute à cela le stress de la COVID, disons que l’automne fut difficile, et les préparations pour Noël encore plus. Il ne dit plus rien depuis ce temps et moi je fais la morte pour ne pas ameuter la famille, mais je ne me vois pas continuer à vivre avec un traître qui fait semblant que tout va bien devant tout le monde. Le divorce est-il ma seule solution ?

Indignée

Si vous n’avez pas envie de nettoyer avec lui le contentieux de toutes ces années de silence partagé à faire votre vie en parallèle chacun de votre côté, il ne reste effectivement que le divorce. Mais est-ce vraiment ça que vous souhaitez ?

Cet homme est de peu de mots, dites-vous ? Mais vous me semblez l’avoir été tout autant. Peut-être l’êtes-vous devenue par mimétisme ? Mais rien ne vous force à poursuivre dans cette voie si vous avez encore un peu d’amour pour lui.

Vous n’êtes pas le seul couple à s’être éloigné ainsi l’un de l’autre au fil des ans à cause du tourbillon de la vie. Mais rien ne vous empêche de renouer le fil pour finir la route ensemble.

Ça peut se faire à deux. Ça peut se faire avec de l’aide en relation conjugale. Mais ça ne pourra certainement pas se réaliser sans un réel amour entre vous deux. Et à ça, vous seul pouvez répondre.