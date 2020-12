Plusieurs personnalités ont vécu une année difficile à la cour

Plusieurs vedettes se sont retrouvées devant les tribunaux en 2020. Agression sexuelle, voies de fait, conduite avec les facultés affaiblies : ces personnalités font face à une panoplie d’accusations. En voici quelques exemples.

Gilbert Rozon acquitté

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

L’année a été difficile, mais elle s’est bien terminée pour le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, qui a été acquitté de viol et d’attentat à la pudeur pour un événement qui se serait passé il y a 40 ans dans une maison des Laurentides.

Le magnat déchu de l’humour a également passé l’année à se battre pour empêcher le regroupement de femmes Les Courageuses d’intenter une action collective de plus de 10 M$ pour des agressions sexuelles présumées commises au fil des années.

Mais, même si la plaignante au criminel a été crue, Rozon a pu profiter du doute raisonnable. Au civil, il a aussi eu gain de cause puisque la Cour suprême a refusé d’entendre Les Courageuses.

Éric Salvail s’en tire

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

L’animateur vedette déchu Éric Salvail a vécu de mauvais moments en cour, quand plusieurs témoins sont venus décrire les comportements déviants qu’il aurait eus avec certains collègues au fil des ans.

Accusé de harcèlement, de séquestration et d’agression sexuelle par Donald Duguay, pour des faits qui seraient survenus en 1993, quand tous deux travaillaient à Radio-Canada, il a vu son procès s’étirer sur toute l’année.

Mais, le 18 décembre dernier, il a été acquitté, car le juge a estimé que le plaignant avait « exagéré » en livrant sa version et rappelé qu’une victime n’a pas à être parfaite pour être crue, mais seulement à être honnête.

« L’ensemble des facteurs analysés permet d’inférer que le plaignant prend de sérieuses libertés avec la vérité, qu’il fabrique peut-être même des portions de son témoignage », a commenté le juge Alexandre Dalmau.

Un ex-hockeyeur fait amende honorable

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’ancien joueur de hockey Simon Gagné a été accusé, en 2020, du crime considéré par les juges comme étant un véritable fléau puisqu’il peut être commis par « monsieur et madame Tout-le-Monde », soit d’avoir conduit son véhicule pendant qu’il était en état d’ébriété. L’ancien joueur des Flyers de Philadelphie a toutefois fait amende honorable et il a plaidé coupable dès sa comparution. Il a indiqué, dans un communiqué, qu’il reconnaissait ainsi son erreur et que rien ne pouvait rendre sa conduite acceptable.

L’éditeur Michel Brûlé en attente de sa sentence

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Emporté par la vague de dénonciations publiques #MoiAussi, l’éditeur Michel Brûlé a été reconnu coupable d’agression sexuelle en octobre 2020 par le juge Sébastien Proulx, de la Cour du Québec. Selon les faits retenus par le tribunal, l’homme de 56 ans ne s’est jamais soucié d’obtenir le consentement de sa victime pour poser sur elle des gestes à caractère sexuel. À la suite du jugement, la rédaction d’un rapport présentenciel a été demandée et il sera utilisé en janvier, dans le cadre des observations sur la peine.

Goûchy boy accusé

Photo courtoisie

Deux dossiers d’agression sexuelle ont été déposés cette année contre le comédien Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, alias Goûchy Boy.

Connu pour son rôle dans la série Unité 9, l’homme de 49 ans subira au moins un des deux procès en février prochain. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil avait demandé l’aide du public, croyant qu’il pourrait y avoir d’autres victimes. D’autres femmes se seraient manifestées depuis, mais cela ne s’est pas traduit en nouvelles accusations pour le moment.

Edgar fruitier coupable

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le comédien Edgar Fruitier a été reconnu coupable en juillet d’un attentat à la pudeur commis dans les années 1970, en Estrie. La victime, alors mineure, était un garçon qui considérait le mélomane comme un « grand frère ». Fruitier a agrippé les parties génitales de l’ado à trois occasions différentes. L’homme de 90 ans connaîtra sa peine au début de l’année 2021.

Un influenceur à l'ombre pour plus de quatre ans

Photo courtoisie

En début d’année, l’ancien influenceur Carlos Desjardins a plaidé coupable à 15 chefs de leurre informatique, production de pornographie juvénile, extorsion et agression sexuelle. Suivi par des milliers d’abonnés, Desjardins contactait la plupart de ses victimes par le réseau social Snapchat pour obtenir des photos intimes à caractère sexuel. Il avait aussi reconnu avoir filmé des victimes nues au cours de soirées, et avoir publié ces vidéos sur les réseaux sociaux sans leur approbation. Après l’avoir condamné à une peine d’emprisonnement totalisant 54 mois, le juge lui a interdit d’utiliser Facebook, Instagram et Snapchat pendant une période de trois ans au terme de sa détention.

Éric lapointe absout

Photo d'archives, Simon Clark

Le chanteur Éric Lapointe a passé l’année 2020 à tenter d’éviter un procès pour avoir violenté une femme à la suite d’une fête d’anniversaire bien arrosée. Accusé de voies de fait, il a finalement plaidé coupable en octobre dernier tout en s’excusant pour son geste, commis pendant qu’il était intoxiqué.

« Je sais pertinemment que l’état d’intoxication dans lequel je me trouvais n’excuse en rien mon comportement, a-t-il dit. Ça me donne une raison supplémentaire de poursuivre le combat que je mène contre l’alcoolisme depuis plusieurs années. »

Mais, même s’il a reconnu son crime, l’ex-coach de La Voix n’aura pas à subir les conséquences judiciaires de son geste, puisque tant la défense que la poursuite ont suggéré qu’il écope d’une absolution, conditionnelle à un an de probation.

Plusieurs organismes venant en aide aux femmes violentées ont dénoncé cette décision, considérée comme une « claque en pleine face » pour la victime, mais aussi comme un mauvais message à envoyer à la société.