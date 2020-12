Pools LNH: voici 10 joueurs sans saveur, mais efficaces

Voici une liste de 10 joueurs qui ne sont pas les plus excitants à sélectionner dans vos pools de hockey, mais qui pourraient vous rendre de fiers services lors de la prochaine saison de la LNH.

Le classement n'est basé sur rien de concret, si ce n'est que d'un sentiment plutôt désagréable lorsqu'un de ces joueurs est appelé. Il faut bien s'amuser un peu...

1. Blake Wheeler (Jets – 8 250 000 $)

Saison après saison après saison après saison, Blake Wheeler produit comme un joueur d'élite dans la LNH. Toutefois, il n’y a pas beaucoup de poolers qui le sélectionnent de gaieté de coeur. La prononciation de son nom est toujours suivie d’une petite grimace et d’un goût amer en bouche. C’est une des raisons pour lesquelles il glisse toujours un peu au repêchage.

2. Keith Yandle (Panthers – 6 350 000 $)

Chez les défenseurs, vous savez qu’il vous donnera un minimum de 40 points avec du temps en glace en masse sur l’avantage numérique. Mais... «Les (insérer nom d’équipe) sont fiers de sélectionner Keith Yandle»... ça laisse un peu sur son appétit, non?

3. L’ensemble de l’oeuvre des Islanders de New York

En ce moment, il n’y a rien d’excitant à sélectionner chez les Islanders de New York. Hormis probablement Mathew Barzal. En contrepartie, on ne peut pas vraiment dire qu’il y a de la magie à prononcer les noms d’Anders Lee, de Brock Nelson ou de Josh Bailey. Mais, ils produisent tout de même et peuvent devenir des options intéressantes.

4. Ryan O’Reilly (Blues – 7 500 000 $)

O’Reilly est un joueur ultra efficace autant en attaque qu’en défense. Mais c’est un choix hyper plate à faire dans un pool. Surtout s’il est sélectionné dans les cinq premiers tours. Ça n’amène que moqueries et insultes; pas très bon pour le moral des troupes. Mais s’il est en mesure de refaire une saison de 77 points en 82 matchs... ça vaut peut-être le coup!

5. Eric Staal (Wild – 3 250 000 $)

Oui, il a déjà fait une saison de 100 points... mais c’était il y a 15 ans. Et même à ce moment-là, choisir (l’un des) Staal ne réjouissait personne. Mais après toutes ces années – et maintenant avec le Wild – il produit toujours bien. Ne vous attendez pas à 60 points, mais 40-45 points pour à peine 3 millions $, peut-être...

6. Nicklas Backstrom (Capitals – 9 200 000 $)

L’attaquant des Capitals a perdu de son lustre, mais il évolue avec Alexander Ovechkin et il produit toujours. En guise d'hypothèse, l’origine de ce choix «plate» pourrait provenir du fait que de 2007 à 2013, environ, chaque fois qu’il était sélectionné, la même question d’un pooler averti était posée : «L’attaquant ou le gardien?» Ça pouvait en énerver quelques-uns.

7. Frederik Andersen (Maple Leafs – 5 000 000 $)

C’est le gardien numéro 1 des Maple Leafs. C’est tout.

8. J.T. Miller (Canucks – 5 250 000 $)

Miller n’a jamais été un choix sexy, surtout lorsqu’il accumulait les saisons de 40-50 points. Mais 72 points en 69 parties avec les Canucks en 2019-2020... à y réfléchir sérieusement.

9. Ryan Suter (Wild – 7 358 462 $)

Rien d’excitant à sélectionner un défenseur qui n’a JAMAIS marqué 10 buts ou plus en une saison. Mais il est un modèle de constance...

10. Jared Spurgeon (Wild – 7 575 000 $)

Prononcez à voix haute son nom une dizaine de fois d'une manière consécutive et affirmez-moi sans rire que vous le voulez dans votre équipe. Allez, je vous mets au défi!

Mentions honorables

Reilly Smith (Golden Knights – 5 000 000 $)

Chris Kreider (Rangers – 6 500 000 $)

Phil Kessel (Coyotes – 8 000 000 $)

Tom Wilson (Capitals – 5 166 667 $)

David Krejci (Bruins – 7 250 000 $)

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.com.