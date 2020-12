Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 28 décembre:

MasterChef Australie

Pour la 12e saison de la compétition culinaire, 24 anciens concurrents sont de retour dans la cuisine du célèbre chef Gordon Ramsay. Encore une fois, ils auront fort à faire s’ils veulent se distinguer. Le tout s’amorce avec la réalisation, en 90 minutes, d’un grand plat.

Lundi, 10 h et 22 h, CASA.

9-1-1

La série américaine est lancée avec la diffusion de cinq épisodes. L’oeuvre s’intéresse aux premiers répondants, des travailleurs constamment sur le qui-vive, sollicités à chacun des appels placés à la centrale 9-1-1. Angela Bassett, Peter Krause et Oliver Stark font partie de la distribution.

Lundi, 13 h, MOI ET CIE.

Duma

Long métrage d’aventure articulé autour d’une relation exceptionnelle entre un garçon et un guépard. Après avoir longtemps vécu avec l’animal - maintenant à l’âge adulte -, l’enfant se rend dans le désert du Kalahari afin de permettre à l’animal de goûter aux joies de son habitat naturel.

Lundi, 13 h, TVA.

Tout le monde ensemble

Grand spectacle pour faire rayonner la culture québécoise, dont l’animation a été confiée à Jean-Philippe Dion, Véronique Cloutier, Pierre-Yves Lord et Marie-Lyne Joncas, réunis à la Place des Arts. Une soirée de célébration où toutes les musiques sont appelées à se mêler.

Lundi, 19 h 30, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et Noovo.

Moulin à images

En 2008, afin de marquer dignement le coup pour les 400 ans de la Ville de Québec, Robert Lepage a dévoilé et projeté son ambitieuse création, véritable feu d’artifice historique de sons et d’images conçu avec la troupe Ex Machina. Un spectacle extérieur grandiose.

Lundi, 20 h, Planète+.

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue

Film donnant le coup d’envoi des palpitantes aventures d’Indiana Jones en archéologue. Sous la direction de Steven Spielberg, l’acteur pose les pieds en Égypte avec la ferme intention de retrouver, pour le gouvernement américain, une arche d’alliance avant la bande d’Adolf Hitler.

Lundi, 21 h, Évasion.

Langevin, tours de ville

Le magicien Luc Langevin et ses complices donnent des dimensions uniques aux illusions. Pendant que Gus tente d’impressionner la comédienne Michèle Deslauriers en réalisant un tour sous l’eau - en plongée, de surcroît - Stéphane Bourgoin doit exécuter un numéro de magie à l’endroit de la comédienne Florence Longpré.

Lundi, 22 h, ARTV.