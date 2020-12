Un vétéran de la MLS quitte pour le Vietnam

Le milieu de terrain Lee Nguyen, joueur-phare de l’histoire du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, a annoncé samedi quitter la Major League Soccer (MLS) pour rejoindre l’équipe de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Nguyen, qui détient la nationalité vietnamienne, roule sa bosse en MLS depuis 2012. En huit saisons avec les «Revs» il a notamment aidé l’équipe à atteindre la finale du championnat en 2014. Il avait d’ailleurs établi un sommet en carrière de 18 buts cette année-là.

L’athlète de 34 ans est passé au Los Angeles FC en 2018, puis à l’Inter Miami CF deux saisons plus tard. Le vétéran a effectué un retour avec le Revolution au milieu de la dernière saison, aidant l’équipe à faire un joli parcours en matchs éliminatoires.

Il s’agit d’un second passage au Vietnam pour Nguyen, qui a joué dans le pays asiatique entre 2009 et 2011, ainsi qu’aux Pays-Bas et au Danemark. Il a également disputé neuf rencontres pour l’équipe nationale américaine en carrière.