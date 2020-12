SABATINI, Yolanda



À Montréal, le 14 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Yolanda Sabatini, fille de feu Carmine Sabatini et de feu Paolina Narducci, épouse bien aimée de feu Victor Brisebois, soeur de feu Alberto Sabatini (feu Annette Poirier), feu Antonio Sabatini (Marie Rouleau), belle-sœur de Rolland, Madeleine, Louise, Luc, Michel, Lucie, Jean, feu Edouard, feu Lucille et feu Arthur. Elle laisse également ses neveux et nièces Richard, Carmen, Pauline et Roberto et ses arrières neveux et nièces Tristan, Jonah, Richie, Ryan et Kelly ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, l'enterrement se fera en toute intimité.Sera organisée ultérieurement, en sa mémoire, une cérémonie commémorative.