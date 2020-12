L'ECUYER, André



Subitement, à sa maison située à St-Lazare, le 18 décembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André L'Ecuyer, époux de Murielle Moisan. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie Pier (Simon) et ses petits-enfants. Lui succède aussi sa fille Valérie. Il a tenu son entreprise de plomberie (Débouchage et Nettoyage Action) pendant plus de 30 ans.Une célébration aura lieu dans la plus stricte intimité à une date ultérieure.