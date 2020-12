BOISSEAU, Pierre



À Montréal, le 20 décembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé Monsieur Pierre Boisseau.Il laisse dans le deuil son épouse Céline, ses enfants Jessica, Cynthia et Andy, les enfants de son épouse Christian et Serge et son petit-fils Miguel.Il laisse également dans le deuil son frère Robert et sa famille ainsi que de nombreux autres parents, amis et collègues de la Ville de Montréal.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.