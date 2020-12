«C’est une année rough qu’on veut oublier» - Éric Lapointe

Ce n’est ni une pandémie ni un aveu de culpabilité pour voies de fait à l’égard d’une femme qui allait empêcher les fans d’Éric Lapointe de se masser par milliers devant leurs écrans, dimanche soir, pour assister à son traditionnel spectacle de fin d’année, et par le fait même, à son retour sur scène après plusieurs mois d’absence.

À l’écran, il était possible de voir qu’il y avait plus de 6500 connections pour le spectacle, intitulé «À l’abri du monde entier». Si on prend en considération que plusieurs membres d’une bulle familiale pouvaient se réunir devant le même écran, «c’est l’équivalent d’un Centre Bell», a fait valoir le rockeur.

Trois invités spéciaux ont toutefois pu assister au spectacle en présentiel: les enfants du chanteur, ainsi que sa mère, qui prenaient place au balcon de la salle où était capté l’événement. Éric Lapointe leur a d’ailleurs dédié deux chansons.

Dans une barre de défilement, à droite de l’écran, les commentaires déferlaient par centaines, quelques minutes avant le début de la prestation du chanteur. Des fans irréductibles lui témoignaient tout leur bonheur de le retrouver.

Sur le coup de 21 h, Éric Lapointe est apparu à l’écran, lui qui n'était pas monté sur scène depuis l'hiver dernier. La production n’avait ménagé aucun effort: il était entouré d’une douzaine de musiciens, dont un quatuor à cordes, une section de cuivres, et la choriste Rosa Laricchuita, qui était une de ses protégées à La Voix.

«Ça fait bizarre»

On était bien loin des partys électrisants qui se déroulaient au Centre Vidéotron depuis deux ans, mais le rockeur n’était pas moins intense que s'il était galvanisé par des milliers de personnes devant lui.

Après avoir largué en ouverture N’importe quoi, Le Boys Blues Band et Marie Stone, Lapointe s’est adressé à son public virtuel. «C’est le moins qu’on le puisse dire, ça fait bizarre, a-t-il dit. C’est la première fois que je fais un show pas de public. J’espère que vous allez être indulgent. [...] J’espère que je ne suis pas trop rouillé.»

Éric Lapointe d’ailleurs a confié qu’il trouvait l’exercice «bizarre» à plusieurs moments. Mais le chanteur s’est consolé en disant que la représentation virtuelle avait permis de vendre des billets jusqu’en France, en Russie et dans l’Ouest canadien.

L’air heureux de renouer avec les planches, le rockeur, qui faisait appel à des télésouffleurs pour se rafraîchir la mémoire durant les chansons, avait concocté son programme de la soirée à partir de suggestions du public. Il a donc livré avec énergie ses succès habituels, de Loadé comme un gun à Terre promise, en passant par Un beau grand slow, Bobépine et Mon ange.

Après 18 chansons et 70 minutes de spectacle, Éric Lapointe, a mis un terme à la prestation. On était bien loin des concerts fleuves qu’il sert habituellement. Avant de quitter les spectateurs virtuels en leur souhaitant une bonne année 2021, Éric Lapointe a évoqué «une année rough qu’on veut oublier».

«Merci beaucoup, lâchez pas, lâchez-moi pas. À la prochaine», a-t-il conclu.

Nouvel album

L’annonce de ce spectacle avait suscité la controverse. Le rockeur a plaidé coupable de voies de fait sur une femme il y a à peine trois mois, pour des gestes qu’il a posé à l’automne 2019, après une soirée arrosée.

Le 3 décembre dernier, un proche de la victime d’Éric Lapointe avait qualifié ce retour sous les projecteurs d’«indécent» et «irrespectueux», lors d'un entretien avec le Journal. Selon son gérant Jean-Yves Blais, Éric Lapointe travaillerait sur un nouvel album pour 2021 et lors du concert de dimanche, il a évoqué son envie de repartir en tournée.