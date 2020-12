Coronavirus : plus de 80 millions de cas dans le monde

Plus de 80 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 1,76 millions de décès ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un an, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, dimanche à 8H00 GMT.

Au total, 80 145 185 cas et 1.756.060 ont été enregistrés. La semaine dernière, 580 000 cas étaient recensés en moyenne chaque jour.

L’Europe est la région la plus touchée dans le monde. Vendredi, elle a passé le seuil des 25 millions de cas et compte 546 000 morts.

Dans le détail, les pays comptant le plus grand nombre de contaminations sont les États-Unis (18 945 149 cas, et 331 916 morts), l’Inde (10 169 118 cas, 147 343 décès), le Brésil (7 465 806, 190 795), la Russie (3 050 248, 54 778) et la France (2 550 864, 62 573)

La deuxième région la plus touchée après l’Europe est les États-Unis/Canada avec 346 636 décès pour 19 479 293 cas.

Suivent l’Amérique latine et les Caraïbes avec 15 139 712 cas et 496 524 morts, l’Asie (13 670 958 cas, 215 100 décès), le Moyen-Orient (3 887 085, 88 611), l’Afrique (2 640 778, 62 234) et l’Océanie (30 919 cas et 944 décès).