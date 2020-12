[EN DIRECT DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 80 435 226

Décès: 1 759 408

CANADA

Cas: 538 447, 185 872 au Québec

Décès: 14 801, 7913 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

6h | Dubaï annonce un budget 2021 à la baisse en raison de la pandémie

Dans un communiqué, le gouvernement de Dubaï, membre de la fédération des Émirats arabes unis, a indiqué que le budget 2021 atteindra 57,1 milliards de dirhams, soit quelque 12,7 milliards d’euros, contre un budget de 14,8 milliards d’euros pour l’année 2020.

Le gouvernement prévoit un déficit d’environ 1,1 milliard d’euros en 2021 contre 574 millions d’euros en 2020.

Photo AFP

5h46 | Une femme de 78 ans a reçu la première dose de vaccin en France

Une femme de 78 ans a été dimanche matin la première personne vaccinée en France contre le Covid-19, à l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine–Saint-Denis (région parisienne), selon une journaliste de l’AFP sur place.

« Je suis émue », a déclaré cette femme, Mauricette, une ancienne aide ménagère, vaccinée vers 5 h au sein de l’unité de soins de longue durée de cet établissement de l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris.

« Ça chauffe ! », a-t-elle lancé après avoir reçu l’injection du vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

5h16 | Une nonagénaire est la première personne vaccinée en Espagne

Une pensionnaire d'une maison de retraite du centre de l'Espagne, âgée de 96 ans, a été la première personne à être vaccinée dimanche contre la COVID-19 dans le pays, selon les images retransmises par la télévision nationale.

Araceli Rosario Hidalgo Sanchez a confié, dans un sourire, ne «rien» sentir lorsque le vaccin lui a été injecté.

AFP

4h | Plus de 80 millions de cas dans le monde

Plus de 80 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 1,76 millions de décès ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un an, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, dimanche.

3h41 | Virus: Israël s’apprête à entamer son troisième confinement

Les Israéliens ne pourront se déplacer à plus d’un kilomètre de leur domicile et la plupart des commerces seront fermés sauf pour les livraisons.

Les secteurs professionnels ne recevant pas de public ne doivent garder que 50 % de leur personnel dans leurs locaux.

Il sera toutefois possible d’aller se faire vacciner et le système scolaire fonctionnera partiellement.

2h | Tests PCR, pagaille des prix et marché noir

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de ruée vers les tests PCR, exigés par certains pays comme droit d’entrée, ou tout simplement parce que certains préfèrent se faire tester avant de revoir des proches. La pagaille sur les prix règne, au détriment des plus pauvres... et de la lutte contre la pandémie, selon les spécialistes consultés par l’AFP.

1h | Pas assez de masques N95 dans la réserve québécoise

Le gouvernement n’est encore qu’à 42 % de son objectif de se doter d’une réserve de masques N95 suffisante pour six mois.

Photo d'archives

Les établissements de santé en possèdent actuellement 1,4 million, selon le tableau dévoilé aux différents syndicats des travailleurs de la santé, qui a été transmis au Journal.

0h15 | 2020, un tournant pour les émissions de CO2 ?

Avec une chute record des émissions de gaz à effet de serre et une demande pour les énergies fossiles en berne, 2020 a été, de manière inattendue, une très bonne année pour le climat.

Les émissions de CO2 devraient avoir baissé d’environ 7 %, du jamais vu, selon l’ONU et le Global Carbon Project. Une chute liée aux mesures de confinement prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

Pour garder un espoir de limiter le réchauffement à +1,5 °C et les catastrophes qui en découlent, il faudrait réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre de 7,6 %, entre 2020 et 2030, selon l’ONU.

EN RAPPEL | Un magasinage du lendemain de Noël contrôlé et surveillé

Produits non essentiels barricadés, employés qui escortent les clients pendant leurs courses et gardiens de sécurité qui limitent l’entrée des centres commerciaux... c’est une expérience de magasinage restreinte et sous surveillance qui attend les Québécois pendant ce deuxième confinement.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTR

EN RAPPEL | L’année angoissante du ministre

Malgré l’ampleur de la tâche accomplie durant ces derniers mois de pandémie, Jean-François Roberge ne céderait sa place de ministre de l’Éducation à personne. Il reconnaît néanmoins que l’insomnie l’a tenaillé au plus fort de la première vague et à la rentrée scolaire de septembre.

Photo Stevens LeBlanc

EN RAPPEL | Les Québécois ont été sages à Noël

Les Québécois semblent avoir été sages pour Noël si l’on se fie aux rares constats d’infraction émis par les corps policiers québécois aux récalcitrants des mesures sanitaires les 24 et 25 décembre.