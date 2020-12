Les stations de ski demandent un allègement des frais d'électricité

Les stations de ski du Québec demandent à Hydro-Québec d’alléger ses tarifs d’hiver, car en raison de la fonte de la neige causée par les pluies, les stations devront ressortir les canons à neige énergivores, qui feront exploser leurs coûts d’électricité.

Selon Yves Juneau, président de l’Association des stations de ski du Québec, les coûts supplémentaires de l’électricité en hiver pourraient atteindre 300 000 $ pour les stations les plus affectées. Au Mont-Saint-Anne à Québec, par exemple, cela pourrait revenir à 150 000 $ de plus, sans compter les heures supplémentaires pour les employés des pistes.

«C’est une facture supplémentaire qui va s’ajouter, et en ce moment on n’est juste pas capables d’assumer ça. On va payer l’électricité. Tout ce qu’on demande, c’est qu’ils n’imposent pas la "pénalité"», a déclaré M. Juneau en entrevue avec l’Agence QMI.

En réponse à la demande de l’Association, Hydro-Québec a souligné à l’Agence QMI qu’elle avait mis en place des mesures d’allègement tarifaire pour l’ensemble de ses clients, «y compris les centres de ski».

«Nous allons poursuivre notre collaboration avec l’Association et les centres de ski pour identifier les mesures qui pourraient s’appliquer à leur situation», a écrit Geneviève Chouinard, conseillère aux communications de la société d’État.

Pluie maudite

Les pluies diluviennes ont été reçues comme un «coup de bâton derrière la tête» pour les stations de ski, car elles ont fait fondre une quantité importante de neige. Au massif de Charlevoix, les 36 centimètres de neige accumulés au sol ont complètement disparu sous les 75 à 85 mm de pluie reçue.

«On avait déjà du retard d’accumulé, mais là avec le déluge historique, on n’est plus dans une situation de retard; on est dans une situation de crise», a dit le président de l’Association des stations de ski du Québec

Au lieu de terminer la neige à la fin du mois de décembre, le travail de surfaçage à l’aide des canons à neige devrait se terminer au mois de février, selon Yves Juneau.

Il faudra attendre que les températures replongent sous zéro avant même de pouvoir relancer ces pièces d’équipement. Pour les stations de ski, il s’agit d’un nouveau départ qui promet de couter cher.

«Normalement, à Noël, on serait rendus à peu près à 50 % [de surface skiable enneigée mécaniquement], mais étant donné que novembre et décembre ont été très doux, on n’a pas avancé aussi vite que d’habitude», a fait savoir le président de l’Association.

Depuis des années, celle-ci est en négociation avec le gouvernement et Hydro-Québec pour trouver avoir un tarif adapté pour la fabrication de neige.

Cette année, la demande est plus simple, et, pour Yves Juneau, circonstancielle :

«On est juste à dire : on vient de manger un coup de bâton derrière la tête, pouvez-vous nous fournir un petit un petit pansement pour que ça arrête de saigner?»