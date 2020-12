NBA: des ajustements à faire chez les Raptors de Toronto

Les Raptors de Toronto n’ont pas montré une fiche de 0-2 depuis la saison 2012-2013. L’équipe de la Ville Reine a un début de campagne poussif en cette fin d’année 2020 et devra faire les ajustements nécessaires.

• À lire aussi: L’indiscipline coûte la victoire aux Raptors

Le match face aux Spurs de San Antonio, samedi, était on ne peut plus serré, mais les Raptors l’ont finalement échappé par la marque de 119 à 114. Des fautes coûteuses et des paniers ratés dans les dernières secondes ont changé la donne, si bien que les Torontois se retrouvent sans victoire après deux duels.

«Votre défense devrait être meilleure que votre attaque en ce moment, et nous sommes assez équilibrés. C’est une nouvelle situation pour tout le monde, mais nous sommes 0-2 et je n’ai pas vu cette fiche depuis très longtemps... alors on doit trouver une façon de gagner plus tôt que tard», a indiqué après la rencontre le vétéran Kyle Lowry.

L’athlète de 34 ans et joueur des Raptors depuis 2011 en a vu d’autres. Il faut toutefois reconnaître que les départs de joueurs comme Serge Ibaka ou Marc Gasol pèsent lourd dans la balance.

«Je crois qu’il y a de l’ajustement à faire pour les nouveaux visages, a avoué Lowry. Je crois que c’est plus qu’une seule cause. C’est deux parties, [une courte] présaison, je crois que plusieurs choses entrent en ligne de compte. Tout le monde doit s’ajuster pour trouver des solutions.»

Un retour de DeRozan?

Samedi, l’ancien Torontois DeMar DeRozan a été essentiel dans la victoire des Spurs. Le joueur de 31 ans a inscrit 27 points et huit passes en plus de récupérer cinq rebonds. L’arrière pourrait-il revenir dans le giron des Raptors prochainement?

Très complet à l’attaque, DeRozan est un profil intéressant pour l’équipe, qui a besoin de renfort à sa position. De plus, il deviendra joueur autonome sans compensation dès la fin de la présente saison.

«J’ai été impressionné par plusieurs choses, a mentionné après la défaite l’entraîneur Nick Nurse. Je crois qu’il va au panier avec plus de vitesse, je crois qu’il partage bien ses attaques entre la gauche et la droite ; il est rapide du côté gauche aussi maintenant. Mais je crois que l’autre chose est qu’il est devenu un très bon passeur».

Depuis qu’il a quitté Toronto en 2018, celui qui a participé à quatre matchs des étoiles a fait passer sa moyenne d’assistances de 4,0 à près de 6,0. De plus, il reste toujours un joueur qui pourra cumuler une vingtaine de points par match, a souligné Nurse.