NFL: Vic Fangio n’aurait pas à craindre pour son emploi avec les Broncos

Même si les Broncos de Denver se dirigent vers une deuxième fiche perdante en deux ans sous Vic Fangio, l’entraîneur-chef serait de retour avec l’équipe la saison prochaine.

C’est ce qu’a indiqué dimanche le journaliste du réseau ESPN, Adam Schefter.

Avec deux matchs à faire à la campagne en cours, les Broncos montrent une fiche de 5-9. La saison dernière, la première de Fangio à la barre de l’équipe, Denver avait remporté sept matchs et en avait perdu neuf.

Toujours selon ESPN, le problème ne semble pas venir du pilote lui-même, mais des circonstances qui entourent son règne. Plus tôt en 2020, les Broncos ont été forcés de jouer sans quart-arrière en raison de la COVID-19, en plus d’être amputés de morceaux importants comme Von Miller et Courtland Sutton en raison de blessures.

La formation du Colorado n’a pas atteint les séries éliminatoires depuis l’année où elle a remporté le Super Bowl L, en 2015. Peyton Manning était alors le quart partant de l’équipe.