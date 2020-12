Quand pandémie rime avec terreur

Personne ne s’ennuiera de cette année 2020 sur laquelle on s’apprête à tourner la page. C’est vrai ici, au Québec, mais encore bien plus ailleurs, là où la démocratie ne représente toujours qu’un rêve.

Si chez nous, des gens se scandalisent des restrictions temporaires imposées à la population, de même que de l’imposition du port du masque, dans plusieurs pays, la situation rime avec terreur, ni plus ni moins.

C’est ce que rapportent de nombreux organismes non gouvernementaux depuis l’automne, dont Freedom House, basé aux États-Unis, et qui s’intéresse de près à la situation démocratique dans le monde.

Abus de pouvoir

Cet organisme non gouvernemental a signifié, dans un rapport, que la situation démocratique et des droits de la personne avait empiré dans plus de 80 pays sur 192 recensés, depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Cette constatation survient alors que la situation était déjà en déclin. C’est le cas en Chine, en Russie, en Turquie, au Sri Lanka, en Tunisie.

Détentions arbitraires, répression d’opposants et violence de tout acabit contre des civils font partie des abus de pouvoir dénoncés et observés dans certains pays.

On remarque aussi la censure des médias, l’arrestation et la détention de journalistes, l’absence de transparence, de même que le report à une date indéterminée des élections, sous prétexte d’une situation d’urgence.

Situation inquiétante

Des régimes autoritaires profitent de la situation pour renforcer leur emprise sur la population et la terroriser, abusant de sa vulnérabilité.

L’organisme Amnesty International a aussi signifié que la pandémie de COVID-19 ne devait pas servir de prétexte pour porter encore plus atteinte aux droits de la personne, comme c’est le cas dans de nombreux pays, dont certains d’Amérique du Sud.

On craint, globalement, de voir ces effets néfastes de la pandémie se prolonger bien au-delà de la crise. Comme quoi la COVID aura fait des ravages bien plus considérables qu’on peut encore se l’imaginer.