Une montagne de débris en feu au centre de tri Multi-Recyclage à Laval

🚨MISE À JOUR ⏱ 06:40 // Les pompiers sont toujours en action ce dimanche. L'incendie est toujours en activité et les flammes ont gagné en intensité durant la nuit. Le panache de fumée et les flammes sont visibles de A-440, A-19 et R-335. https://t.co/cPRMjKxAXY