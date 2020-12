2020, année paranoïaque

Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas se rassembler dans le temps des Fêtes qu’on ne peut pas s’amuser !

Pour vous faire rigoler, je vous propose un « best of » d’Alexis Cossette-Trudel, un complotiste qui est convaincu que le virus a été fabriqué par un pouvoir obscur dans l’intention d’asservir le peuple et qui croit que les démocrates américains organisent des messes sataniques au cours desquelles ils agressent et sacrifient des enfants.

À lire un peu pompette, c’est encore plus drôle...

LES TRAÎTRES AU POTEAU !

Alexis jugera les traîtres !

« Ceux qui ont participé à ce Coup d’État sanitaire covidien seront éventuellement arrêtés et jugés. Y compris ceux qui ne faisaient que “suivre les ordres”. Nous n’oublierons jamais ce que vous nous avez fait. » (26 décembre)

Alexis contre la dictature communiste !

« Nos pays sont devenus de véritables goulags médicaux-sanitaires : tous contraints, condamnés, traqués par nos gouvernements. Sans avenir ici, ceux qui fuient, comme les Allemands à l’époque du Mur de Berlin, sont ciblés par les médias, véritables sentinelles du régime de terreur. » (26 décembre)

Alexis et la chute du mur !

« Dans quelques semaines, lorsque Trump sera reconduit dans ses fonctions, nous nous sentirons comme en 1989. » (26 décembre)

Alexis et les rayons ultra-violets !

« Ceux qui reviendront du sud le 3 janvier seront en santé, alors qu’on crèvera dans la slush avec nos masques. Dans le sud, les rayons UV tuent le virus ! » (22 décembre)

Alexis, grand patron de presse !

« Imaginez la satisfaction de pouvoir virer Richard Martineau et Mario Dumont un lundi matin, les deux pieds posés sur le bureau de direction de TVA. » (22 décembre)

TRIBUNAL MILITAIRE

Alexis contre les milliardaires mondialistes !

« Au tour du Forum Économique Mondial de faire la promotion de la COVID. Nous sommes entrés en dictature sanitaire de façon durable. Les mondialistes savent qu’il y a aucune autre façon d’imposer le Grand Reset aux populations occidentales ! » (21 décembre)

Alexis et le procès de Nuremberg !

« Anthony Fauci mérite plus que quiconque de faire face à un tribunal militaire. » (19 décembre)

Alexis et Pearl Harbor !

« Le 3 novembre 2020, jour d’infamie : un Pearl Harbour moderne où l’infrastructure stratégique électorale américaine fut attaquée par des puissances étrangères avec l’aide d’une 5e colonne dans les postes clés du pays. » (16 décembre)

Alexis dévoile le complot souverainiste !

« Les souverainistes pensent faire la souveraineté avec une population soumise aux médias mondialistes, des politiciens achetés et des partis politiques obéissants à l’ONU. » (16 décembre)

Alexis voit clair !

« Cette crise est artificielle et 100 % politique. Elle n’a plus rien à voir avec le virus. On nage en plein ingénierie sociale. » (10 décembre)

Alexis contre Hitler !

« Applications de traçage, réunions et célébrations interdites, surveillance médiatique, loisirs proscrits : le Québec est devenu un gigantesque camp de concentration. » (9 décembre)

Alexis à la rescousse de la classe moyenne !

« Leur objectif est d’endetter le pays jusqu’à la ruine et de détruire économiquement, socialement et psychologiquement la classe moyenne. » (7 décembre)

LES « ÉVEILLÉS »

En 2020, on avait les « Wokes » gauchistes qui disaient que le peuple était endormi.

Et les complotistes libertariens qui disaient que le peuple était hypnotisé.

Et si le peuple était juste... normal ?

Ni hystérique ni comateux ?

Capable de critiquer le gouvernement sans tomber dans des délires paranos ?