2020: l’année des «pourquoi?»

Chaque fois qu’une année se termine, je me demande quel est le mot ou l’idée qui la résume.

Pour 2020, c’est facile : c’est l’année où le mot que j’ai prononcé le plus souvent est « pourquoi ? »

WHY, PORQUE, WARUM, PERCHÉ ?

Pourquoi autant de commerces montréalais, métropole francophone d’une province francophone, ont un compte Instagram où ils s’adressent à leurs clients uniquement en anglais ? Pourquoi un site de critiques de restaurants utilise-t-il comme descriptif : « We like to eat and drink well » ?

Pourquoi autant de gens ont déclaré que « le système de justice québécois au complet déçoit les victimes », en se basant uniquement sur les acquittements d’Éric Salvail et Gilbert Rozon, alors que dans la réalité, comme l’a démontré Le Journal, 62 % des agresseurs accusés sont condamnés. « Les succès existent tous les jours, mais ne sont pas toujours médiatisés, car les victimes souhaitent tourner la page », a indiqué au Journal Rachelle Pitre, l’avocate responsable d’une équipe de treize procureurs dédiés aux crimes sexuels.

Pourquoi Yvan Godbout (qui a été acquitté en octobre d’accusation de pornographie juvénile) a-t-il été traité si injustement par le système ? Rappelons que dans sa décision, le juge Marc-André Blanchard a pris la peine de souligner le caractère « étonnant, pour ne pas dire exorbitant des moyens déployés par les policiers pour procéder à l’arrestation de M. Godbout et à la saisie de son matériel électronique ».

Pourquoi avoir donné un nouveau titre à un classique d’Agatha Christie, rebaptisé Ils étaient dix si en même temps on appose un bandeau en bas de la page couverture disant, en GROSSES LETTRES : « Précédemment publié sous le titre Dix petits nègres » ? Branchez-vous, ce titre est-il inacceptable ou acceptable ?

Photo courtoisie

Pourquoi personne (à part mon mari et mes amis Mathieu Bock-Côté, Christine St-Pierre et Djemila Benhabib) n’a pris publiquement ma défense quand un humoriste noir a fait une vidéo misogyne, dégradante et haineuse à mon sujet ? Pourquoi suis-je convaincue que si c’était un humoriste blanc qui avait tenu des propos aussi haineux envers une animatrice noire (Rebecca Makonnen ou Isabelle Racicot), la réaction aurait été bien différente ?

Pourquoi Luc Ferrandez a-t-il dit au 98,5 FM que « les gens qui lisent, les gens qui achètent des livres, sont plutôt des progressistes » ? Pourquoi cette gauche arrogante croit-elle qu’elle détient le monopole de la culture, de l’érudition et de l’amour de la beauté ? Pourquoi un commentateur flagorneur a-t-il écrit à propos de Ferrandez, l’ancien maire du Plateau-Mont-Royal : « Après avoir fermé des rues, il contribue à ouvrir les esprits » ?

Pourquoi tant de gens de gauche ont minimisé, banalisé l’affaire de la liste de lecture du premier ministre en disant : « Ce n’est pas si grave que ça, c’est même pas de la vraie censure », alors que si c’était justement un « progressiste » qui avait été muselé, le triumvirat de La Presse, Le Devoir et Radio-Canada se serait étouffé collectivement dans son café bio équitable ?