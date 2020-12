BOTELHO, Maria Dos Anjos

née FARIA



À Sainte-Thérèse, le 22 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Maria Dos Anjos Faria, épouse de feu M. José Botelho.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manuel, Victor et José (Isabelle), ses petits-enfants Marie-Josée, Stéphanie, Sébastien, Marie-Ève et Maxime, son frère Anibal (Rita), neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 janvier de 13h à 14h30 au :SAINTE-THÉRÈSEwww.rfgoyer.com450 473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée au salon, ce même samedi 2 janvier à 14h30. L'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Thérèse.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre Drapeau-Deschambault pour leur bienveillance.