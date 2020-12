FOREST, Sylvie



Le 17 décembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Sylvie Forest, de St-Alphonse-Rodriguez. Elle était la conjointe de Gaétan Mainville et la fille de Léo Forest et de Jacqueline Martin.Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée Girouard et son conjoint Francis Desjardins-Belhumeur, son fils Mathieu Girouard et sa conjointe Jenny Ly, ses petites-filles Simone et Élyanne, ses frères Michel et Daniel (Véronique Noël de Tilly), sa belle-mère Marie Labelle Mainville, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales applicables au domaine funéraire, la cérémonie se déroulera en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront assister à la cérémonie.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct le mercredi 30 décembre à 15h ou en rediffusion pour une période de 90 jours sur le site web du centre funéraire.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons aux soins palliatifs du CHDL.www.centrefunerairejoliette.com