COVID-19: l’Afrique du Sud interdit la vente d’alcool

Johannesburg | La vente d’alcool est interdite à partir de minuit en Afrique du Sud, a annoncé lundi soir le président Cyril Ramaphosa, alors que le pays vient de dépasser le million de cas positifs au coronavirus.

Cette mesure vise à réduire le nombre d’admissions à l’hôpital liées à des accidents de la route ou à des violences, notamment familiales, générées par un excès de consommation, a-t-il expliqué lors d'un discours télévisé.

Le port du masque, qui reste « la façon la plus simple et la plus efficace » d’éviter les contaminations, est désormais obligatoire partout dans l’espace public en Afrique du Sud, a aussi annoncé le président.

« Chacun doit porter un masque [...]. C’est désormais obligatoire dans l’espace public », a déclaré Cyril Ramaphosa, précisant que ceux qui ne respecteraient pas cette nouvelle « mesure draconienne, mais désormais nécessaire » risquaient des amendes ou même la prison.