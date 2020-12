Dix sujets négligés en 2020

Décembre 2019. Plusieurs médias et observateurs nous invitaient à surveiller une kyrielle d’enjeux qui domineraient l’actualité en 2020. C’était sans compter sur les amateurs de viande de pangolin du marché de Wuhan et l’effet papillon de leurs plaisirs coupables qui provoquèrent une crise planétaire monumentale.

Le cauchemar qui débuta par une épidémie et se termina par une pandémie occupe tout l’espace médiatique depuis des mois. Il a fait passer plusieurs autres sujets sous le radar :

1. LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ

La Conférence sur le climat (COP26) prévue à Glasgow en novembre 2020 a été reportée à l’automne 2021 en raison de la COVID-19.

Sommet virtuel international tenu sous l’égide de l’ONU, du Royaume-Uni, de la France, du Chili et de l’Italie le 12 décembre 2020. Le but : inviter l’ensemble des pays du monde à « déclarer l’état d’urgence climatique ».

Photo d'archives, AFP

Pour le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, « Nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C, voire à 1,5 °C, comme la communauté internationale s’y est engagée en 2015 ».

On se dirige vers +3 °C. Il y aura des impacts.

Santé à risque croissant ;

Sécurité alimentaire et déplacements de population affectée par la variabilité climatique et les conditions météorologiques extrêmes ;

Vie marine et biodiversité menacées par le changement climatique et les événements extrêmes ;

Chocs climatiques sévères entraînant une détérioration de la situation de la sécurité alimentaire et des déplacements de population.

Le rapport de 2019 de l’agence des Nations Unies pour la météorologie est éloquent.

2. LA ROUGEOLE

Épidémie en République démocratique du Congo. La plus importante au monde. Plus de 6600 enfants décédés dans ce pays depuis janvier 2019.

3. LES OUÏGHOURS

Persécutions à grande échelle en Chine, selon plusieurs sources.

4. LA SECTE ISLAMISTE BOKO HARAM

Photo AFP

Pillages, enlèvements, massacres et attentats. Les pays touchés : Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger. Dix années d’exactions, plus de 36 000 morts et au moins deux millions de déplacés.

5. L’AMÉRIQUE LATINE

Crises sociales et politiques au Venezuela, en Colombie et au Chili. Transition politique fragile en Bolivie.

6. L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

Nucléaire iranien à l’index. Embargo, tensions extrêmes et escalade.

7. LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

Photo d'archives, AFP

C’est la nouvelle guerre froide. Guerre commerciale. Compétition dans l’innovation technologique et scientifique. Rivalité dans l’exploration de la Lune et de Mars.

8. RAÏF BADAWI

Emprisonné depuis 8 ans en Arabie saoudite pour cause de promotion de la liberté d’expression.

9. LES CPE

Pénurie de main-d’œuvre avant la pandémie. Empirée depuis. Surcharge de travail amplifiée. Désertion d’éducatrices du réseau.

Le programme de technique d’éducation à l’enfance attirerait moins de candidat.e.s.

10. LE RÉSEAU DE LA SANTÉ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le personnel technique et de soutien réclame reconnaissance et équité. Leur exceptionnelle contribution dans le combat quotidien contre la COVID-19 aura démontré la justesse de leurs revendications.

À l’ombre de la COVID-19, trop d’enjeux délaissés...