La vaccination reprend à Québec

Au niveau provincial, le Québec rapporte 2265 nouvelles infections et 37 morts de plus liées au virus. Un total de 1124 personnes sont hospitalisées, alors qu’un total de 19 643 personnes ont été vaccinées jusqu’à présent. Le Canada a pour sa part franchi le cap des 15 000 décès lundi, et recense désormais 15 002 personnes ayant perdu la vie.