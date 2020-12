Le Canadien accorde un contrat à l'attaquant Corey Perry

Le Canadien de Montréal a de nouveau ajouté de la profondeur à sa formation, lui qui a octroyé un contrat d’un an à l’attaquant Corey Perry, lundi matin.

Le vétéran de 35 ans a obtenu un montant de 750 000 $, soit le minimum permis par la convention collective de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le contrat est à un seul volet.

La semaine dernière, le CH s’était entendu avec l’attaquant Michael Frolik sur un contrat similaire.

Pour revenir à Perry, l’ailier droit évoluait avec les Stars de Dallas lors de la dernière campagne du circuit Bettman. Il avait signé un pacte d’un an, d’une valeur de 1,5 million $, avec la formation texane, et ce, après avoir vu sa précédente entente rachetée par les Ducks d’Anaheim.

En 2019-2020, le natif de Peterborough, en Ontario, a amassé cinq buts et 16 mentions d’aide pour 21 points en 57 rencontres de la saison régulière. Il a également ajouté cinq filets et quatre aides pour neuf points en 27 parties éliminatoires. Son leadership a d’ailleurs souvent été mis de l’avant par les dirigeants des Stars pendant les dernières séries de la LNH, alors que l’équipe texane s’est rendue en finale de la coupe Stanley.

Perry, qui a beaucoup ralenti dans les dernières années, a remporté les grands honneurs avec les Ducks en 2007. Il a également été le récipiendaire des trophées Maurice-Richard et Hart pour la saison 2010-2011. Le franc-tireur détient aussi deux médailles d’or olympiques, lui qui a représenté le Canada aux Jeux de Vancouver et de Sotchi.

L’athlète de 6 pi et 3 po et 205 lb avait été un choix de premier tour (28e au total) des Ducks lors de l’encan de 2003. En carrière dans la LNH, il a touché la cible à 377 reprises et fourni 420 aides pour un total de 797 points en 1045 rencontres.

Avec cette signature, le Tricolore dépasse maintenant la limite permise des dépenses par le circuit. Selon le site internet capfriendly.com, le Canadien a 23 joueurs avec un contrat et affiche un excédent d’environ 1,1 million $ vis-à-vis le plafond de 81,5 millions $.