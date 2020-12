Les Red Wings ont des choses à prouver

En 2020-2021, les Red Wings de Detroit pourront difficilement faire pire que durant la dernière campagne. L’équipe du Michigan a effectué du mouvement de personnel à l’entre-saison en espérant améliorer les choses, surtout défensivement.

En vidéoconférence lundi, l’entraîneur-chef Jeff Blashill n’a pas voulu se compromettre en disant que son groupe à la ligne bleue était meilleur que l’an dernier. Detroit a perdu les services du vétéran Mike Green, mais est allé chercher d’autres arrières comme Marc Staal et Troy Stecher à l’automne.

«Ultimement, nous avons ajouté beaucoup de gars, de bons joueurs, a mentionné Blashill. Je crois que les gars, surtout en défense, devront se prouver en jouant du hockey solide. Les meilleurs défenseurs sont ceux qui arrivent à faire beaucoup de jeux sans faire d’erreurs.»

En 2019-2020, les Wings ont accordé 267 buts, une trentaine de plus que leurs plus proches poursuivants à ce chapitre. Leur pitoyable différentiel de -122 n’est pas très encourageant non plus, mais l’équipe pourrait compter sur un ajout de taille dès janvier.

«J’anticipe que Danny DeKeyser sera prêt pour le camp, a indiqué Blashill. Danny est à l’écart depuis très longtemps, plus que tout le monde, et revient d’une opération majeure. Je ne peux mettre un pourcentage de certitude sur sa condition, je le laisserais plutôt vous en parler.»

DeKeyser, réputé pour sa constance, n’a disputé que huit rencontres au mois d’octobre 2019 avant de devoir s’absenter pour soigner une blessure au dos. L’entraîneur croit que de penser que le défenseur sera à son meilleur en début de saison est exagéré, tout en sachant que le vétéran allait faire le maximum pour l’équipe.

Plus d’attaque

Blashill, qui est en poste depuis cinq saisons, n’a amené les Red Wings en séries qu’une seule fois, en 2015-2016. Il croit en la reconstruction de son équipe et a rappelé que l’organisation ne prendrait pas de raccourcis pour bâtir une formation gagnante.

À l’entre-saison, Detroit s’est tourné vers les vétérans en faisant l’acquisition du gardien Thomas Greiss ainsi que des attaquants Bobby Ryan et Vladislav Namestnikov.

«Avec Vlad et Bobby, nous avons ajouté quelques gars qui peuvent contribuer à la profondeur de notre attaque. Bobby Ryan a été un marqueur élite dans cette ligue et il est affamé. Il a hâte de prouver qu’il a toujours sa place», a dit l’instructeur-chef, vantant au passage les qualités défensives de Namestnikov.

Espérons pour Blashill que 2021 sera moins morose que 2020 pour son équipe, puisque son temps à Detroit pourrait être compté, faute de résultats.