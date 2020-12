New York va prolonger jusqu’à mai 2021 son moratoire sur les expulsions locatives

New York, un temps l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, va prolonger jusqu’à mai 2021 son moratoire contre les expulsions locatives, a annoncé lundi son gouverneur.

Le texte met en pause les procédures d’expulsion déjà en cours pour 60 jours supplémentaires et interdit toute nouvelle expulsion jusqu’au 1er mai 2021.

«Nous voulons que ça soit simple, nous ne voulons pas que des personnes se fassent expulser», a justifié dans une conférence de presse le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo.

Le moratoire devait expirer à la fin de l’année. Mais les États-Unis, le pays le plus endeuillé par la COVID-19 en valeur absolue, souffrent encore des ravages de la pandémie.

De nombreux commerces ont dû baisser à nouveau le rideau cet automne, face à la multiplication de contaminations.

Et des millions de chômeurs, privés de leur emploi à cause de la pandémie, ne savent pas quand ils recevront leurs prochaines allocations, et donc comment payer leur loyer.

Le gouverneur n’a pas exclu de prolonger encore ce moratoire, si la situation sanitaire ne s’améliorait pas.

«Nous verrons ce qui se passera en mai, mais nous voulons protéger les locataires», a détaillé Andrew Cuomo.