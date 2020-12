NFL: les Cardinals privés de Kyler Murray pour un match sans lendemain?

Les Cardinals de l’Arizona pourraient être privés de leur quart-arrière numéro 1 lors de leur dernière sortie de la saison régulière 2020.

En point de presse lundi, l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury a indiqué que Kyler Murray était ennuyé par une blessure à une jambe et que son cas était incertain pour le duel de dimanche prochain.

Les «Cardinals (8-7) affronteront les Rams de Los Angeles (9-6) pour clore le calendrier régulier. Les deux équipes, ainsi que les Bears de Chicago, se battent pour les deux dernières places donnant accès aux éliminatoires dans l’Association nationale.

Pour être de l’après-saison, les «Cards» doivent absolument vaincre leurs prochains rivaux, sauf si les Bears perdent face aux Packers de Green Bay.

Pour revenir à Murray, premier choix du repêchage 2019 de la NFL, il connaît une excellente campagne 2020. En 15 parties, il a amassé 3884 verges de gains et 26 touchés via les airs. Il a également parcouru une distance de 816 verges et franchi la ligne des buts à 11 reprises avec le ballon en main.

Si Murray ne peut pas être de l’affrontement contre les Rams, c’est le quart-arrière Chris Streveler qui sera derrière le centre des Cardinals.