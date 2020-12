Opération à cœur ouvert pour Henrik Lundqvist

Le gardien Henrik Lundqvist a révélé lundi qu’il devra être opéré pour le «remplacement d’une valve aortique» au cœur, notamment.

L’athlète de 38 ans a écrit quelques lignes sur son compte Twitter en avant-midi afin de donner des détails sur ce qui l’attend prochainement. L’intervention chirurgicale prévoit également un remplacement de la racine aortique et de l’aorte ascendante.

«Au cours des trois dernières semaines, mon attention s’est déplacée du camp d’entraînement et de la saison à venir vers ma santé et sur ce qu’il m’est permis de faire ou non. J’ai une opération à cœur ouvert à l’horaire, a-t-il rédigé. Nous avons tous des montagnes à grimper. Je reste positif et je suis sur la voie du retour.»

Lundqvist avait signé un contrat avec les Capitals de Washington en octobre, mais a renoncé à la campagne 2020-2021 le 17 décembre à cause de ses ennuis de santé. Il a présenté une fiche de 10-12-3, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,905 dans sa dernière année avec les Rangers de New York.