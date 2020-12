Percée de Stingray dans les centres de conditionnement physique

L’entreprise québécoise Stingray Affaires offrira ses services musicaux dans des milliers de centres de conditionnement physique du Canada et des États-Unis grâce à un accord avec ClubCom.

Cette division de Zoom Media est présente dans 4000 gyms d’Amérique du Nord dans lesquels elle offre du divertissement numérique et des publicités.

«Cette entente marque un jalon important pour Stingray Affaires en nous positionnant comme un partenaire de choix pour les entreprises à l’ère numérique, a affirmé Renaud Lafrance, chef de la stratégie de revenus de Stingray Affaires, par communiqué, lundi. Nous sommes enchantés d’avoir trouvé en ClubCom un partenaire qui, comme nous, croit au pouvoir d’une musique soigneusement choisie pour créer une relation intime avec ses membres et, conséquemment, faire croître ses ventes et ses revenus.»

Stingray mettra à la disposition de ClubCom des chaînes musicales programmées par des experts ainsi qu’un vaste catalogue de vidéoclips dans le but de divertir et motiver ceux qui s’entrainent dans des gyms.

«Le catalogue de contenus multimédias et les capacités impressionnantes de programmation musicale de Stingray nous aideront à enrichir encore davantage notre offre et nous assureront que nous proposons les meilleures solutions de divertissement de l’industrie du conditionnement physique», a souligné Marc Farber, président de ClubCom et de Zoom Media pour l’Amérique du Nord.

Le déploiement des services de Stingray dans les installations desservies par ClubCom commencera en janvier.