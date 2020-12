Plus de 50 000 morts du COVID-19 en Espagne

Madrid | L’Espagne a officiellement franchi lundi la barre des 50.000 morts dus à la COVID-19 depuis le début de l’épidémie, selon le bilan annoncé par le ministère de la Santé.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Avec 50 122 décès, soit 298 de plus que lors du dernier communiqué du ministère publié jeudi dernier, l’Espagne est le quatrième pays le plus endeuillé en Europe occidentale, derrière l’Italie, le Royaume-Uni et la France, et le dixième dans le monde.