Notre passage au secondaire évoque des souvenirs très précis. D’ailleurs, je suis persuadé que 2020 marquera la mémoire de nos jeunes.

Si l’actualité en éducation a surtout fait état de l’évaluation, des examens de juin ou encore des bulletins, il y a fort à parier que ces sujets ne figureront pas dans les histoires que ces futurs adultes auront à raconter.

Un brin nostalgique en cette fin d’année, j’ai eu l’idée de lancer un appel à tous sur ma page FB : «Je veux connaître vos souvenirs du secondaire. Après quelques (ou plusieurs !) années, on se souvient de quoi ?»

J’ai reçu des dizaines de messages : une phrase, un paragraphe, un texte... J’ai lu avec bonheur ces histoires. Elles m’ont permis de me rappeler pourquoi nous sommes enseignants. Merci !

Dans les prochains jours, je vous invite à lire des extraits choisis.

Xavier, 26 ans, étudiant au doctorat en génie mécanique

Avec les années, tout s'efface un peu... sauf (honnêtement, sans vouloir être téteux ou cliché) les bons souvenirs avec certains profs qui nous ont marqués : mon prof d’anglais qui essayait de nous politiser, celui de chimie qui essayait de nous faire allumer qu'on n'avait plus 13 ans ou encore mon prof de MOC qui nous expliquait comment « le monde marche ». Bien entendu, il y a aussi les amitiés qui se forment. Personnellement, mes amis du secondaire sont encore ceux que je vois le plus souvent aujourd'hui.

Je me rappelle aussi René, mon prof de physique, toujours généreux de son temps pour jaser de sciences après la classe. En parlant de lui, son cours est d'ailleurs probablement l’une des principales raisons pour lesquelles je me retrouve à faire un doc en génie aujourd'hui ! L'an dernier, en stage de recherche à l'agence spatiale allemande, je travaillais sur un problème mathématique de robot dans l'espace et je n’ai pas pu m'empêcher de rire un peu en me revoyant à 16 ans dans le cours de René, qui essayait, tant bien que mal, de nous montrer l'intérêt de calculer des vecteurs. Ç'a marché, faut croire !

Mélanie, 31 ans, assistante technique en pharmacie et camionneuse

Je me souviens du secondaire comme... cinq ans à se chercher en tant que personne. Passer de l'enfance à une période où les responsabilités commencent à apparaître. C'est aussi cinq ans où l'on croit traverser les plus difficiles épreuves de la vie, alors qu'on ne connaît absolument rien à la vie.

C'est, pour certains, vivre la perte d'un être cher, la séparation de leurs parents, accompagner les membres de leur famille dans la maladie. Pour d'autres, c'est vivre beaucoup de fêtes, la drogue, être entourés d'une tonne d'amis, avoir un chum ou une blonde. Pour certaines filles, c’est vivre une grossesse non désirée, un viol...

Pour moi, le secondaire, c'est vivre une transition de préadolescent à jeune adulte en l'espace de cinq ans, mais qui passent à une vitesse folle ! C'est apprendre de nos enseignants et essayer d'ouvrir nos horizons à perte de vue ! S'ouvrir au monde, tout en gardant nos valeurs premières et, surtout, devenir une meilleure personne pour nous.

Katherine, 22 ans, étudiante en médecine

Contrairement à ce à quoi je m’attendais, mon passage au secondaire ne fut pas le moment le plus inoubliable de ma vie. Presque cinq ans après mon départ, j’en garde pourtant certains souvenirs bien précis, qui ont marqué cette période. Bien évidemment, je reste marquée par les moments, aussi anodins soient-ils, que j’ai pu partager avec mes amis de l’époque. Que ce soit à la cafétéria, aux matchs de foot ou pendant les voyages scolaires, ces anecdotes se sont méritées une place toute particulière dans mon cœur. Quand je repense à mon passage au secondaire, je garde également un souvenir vif de certains enseignants qui, animés par la passion de leur art, ont su rendre leurs cours intéressants, même un vendredi dernière période. C’est également en partie grâce à la confiance qu’ils avaient en moi et en mes capacités que j’ai pu me rendre où je suis aujourd’hui. En ne me forçant pas à m’imposer de limites, en répondant à mes questions sans fin et en encourageant ma curiosité, ils ont fait en sorte que je suis devenue une jeune femme qui n’a pas peur de poursuivre ses rêves et ça, je m’en souviendrai toute ma vie.

Catherine, 25 ans, pharmacienne

Ce qui m’a le plus marquée de mes cinq années, ce sont les conversations «one-on-one» que j’ai eues avec mes professeurs. Les petits moments qui arrivent 5 minutes avant ou après un cours. Je me souviens des discussions avec mon prof d’anglais sur l’actualité. Je me souviens aussi de Guy et de Nathalie, deux enseignants de français, qui m’ont toujours poussée plus loin. Des profs qui croyaient en moi, pis ça se voyait. Je me souviens des voyages, des livres que j’ai lus (et relus!) et des activités parascolaires. Je me souviens aussi des moins beaux moments. De l’intimidation, de la solitude, du stress de la performance. Mais, «looking-back», ces moments me semblent complètement insignifiants comparés à tous les beaux souvenirs que j’ai de mes profs. Et si c’était un passage obligé pour devenir la femme accomplie que je suis devenue, ben tant mieux.